Tres mercados clave para seguir la próxima semana: petróleo, S&P 500 y yen japonés

- La próxima semana estará marcada por decisiones de la Fed, el BCE y el Banco de Japón, junto con un aumento del riesgo geopolítico.
- El petróleo, el S&P 500 y el yen japonés serán los mercados clave a seguir.
- Eventos como la conferencia GTC de Nvidia y datos macroeconómicos de China podrían aumentar la volatilidad en los mercados globales.
- La próxima semana estará marcada por decisiones de la Fed, el BCE y el Banco de Japón, junto con un aumento del riesgo geopolítico.
- El petróleo, el S&P 500 y el yen japonés serán los mercados clave a seguir.
- Eventos como la conferencia GTC de Nvidia y datos macroeconómicos de China podrían aumentar la volatilidad en los mercados globales.
Una poco frecuente “super semana” de bancos centrales coincide con un aumento acelerado del riesgo geopolítico relacionado con los acontecimientos en Medio Oriente. El calendario de eventos está excepcionalmente cargado e incluye decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal (miércoles), el Banco Central Europeo (jueves) y el Banco de Japón (jueves). Además, el sector tecnológico contará con un importante catalizador en la conferencia GTC de inteligencia artificial de Nvidia (lunes a jueves), mientras que el componente político estará representado por la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea centrada en Medio Oriente.
Al mismo tiempo, el mercado del petróleo está incorporando en precios el riesgo de interrupciones prolongadas en rutas clave de transporte energético. Entre los mercados más relevantes para observar destacan el petróleo, el S&P 500 y el yen japonés.
Petróleo
El petróleo sigue siendo el barómetro más claro de las tensiones actuales en Medio Oriente. Sin embargo, el riesgo de mercado ya no se limita únicamente a la volatilidad, sino principalmente a la duración de las interrupciones y a la rapidez con la que los flujos globales de petróleo puedan ajustarse. En los últimos días, el Brent superó brevemente el nivel de 100 dólares por barril, mientras varios bancos de inversión han elevado sus previsiones de precios a corto plazo, considerando que las tensiones geopolíticas y los riesgos para la infraestructura energética podrían mantener el mercado en un entorno de oferta ajustada.
Los próximos eventos macroeconómicos podrían amplificar los movimientos del mercado en cualquier dirección. Los datos de ventas minoristas y producción industrial de China (lunes) ofrecerán señales sobre la demanda, seguidos por las decisiones de política monetaria de la Fed, el BCE y el Banco de Japón, que influirán en el dólar estadounidense y las condiciones financieras globales.
S&P 500
Las acciones estadounidenses se encuentran actualmente en el centro de tres fuerzas opuestas: las señales de política monetaria, la narrativa de la inteligencia artificial y el riesgo geopolítico.
La decisión de la Reserva Federal y la conferencia de prensa de Jerome Powell (miércoles) serán el evento más importante de la semana para los inversores en renta variable. El mercado observará si el comité enfatiza un escenario de tasas “más altas por más tiempo” debido a los riesgos inflacionarios, especialmente si los precios del petróleo continúan elevados, o si identifica suficientes señales de desaceleración económica que abran la puerta a futuros recortes de tasas. Al mismo tiempo, la conferencia GTC de Nvidia (lunes a jueves) podría reforzar nuevamente la narrativa de la inteligencia artificial, mediante anuncios de nuevos productos, hojas de ruta tecnológicas y presentaciones del CEO Jensen Huang.
Yen japonés
La decisión del Banco de Japón (jueves) y la conferencia de prensa de su gobernador Kazuo Ueda serán analizadas por el mercado en busca de señales sobre la persistencia de la inflación en Japón y el impacto de los shocks globales de materias primas. Al mismo tiempo, la decisión de la Reserva Federal (miércoles) determinará la dirección de los rendimientos de los bonos estadounidenses, que siguen siendo un factor clave para el comportamiento del dólar.
En la práctica, el mercado analizará este par en un esquema de dos etapas: primero la decisión de la Fed, y luego la del Banco de Japón. Solo después de conocer ambos anuncios podría esperarse un movimiento direccional más claro en el mercado.
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