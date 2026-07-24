El Dax 40 sube gracias a los resultados de SAP

El Dax 40 ha iniciado la sesión del viernes en terreno positivo, impulsado principalmente por el fuerte rebote de las acciones de SAP. La mejora del sentimiento en torno a la mayor empresa tecnológica de Alemania ha eclipsado las preocupaciones por los últimos aranceles impuestos por Estados Unidos, permitiendo que el principal índice bursátil alemán avance hacia la cota de los 25.000 puntos.

Las acciones de SAP se disparan e impulsan al Dax 40

Las acciones de SAP suben cerca de un 7 % tras la publicación de los resultados del segundo trimestre. Los inversores han recibido con optimismo el sólido crecimiento del negocio de computación en la nube (cloud), que continúa siendo el principal motor de crecimiento de la compañía. Dado el elevado peso de SAP en el Dax 40, este fuerte avance ha contribuido a compensar la presión derivada de las últimas medidas comerciales adoptadas por Estados Unidos.

Estados Unidos ha impuesto aranceles del 10 % y del 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea. Las nuevas medidas han entrado en vigor este viernes por la mañana, hora alemana, coincidiendo con la expiración del arancel global temporal del 10 %.

Los mercados han reaccionado de forma relativamente moderada a los nuevos aranceles, ya que no suponen una carga adicional con respecto al marco arancelario que estaba vigente anteriormente.

Volkswagen, entre los valores con peor comportamiento de la sesión

Volkswagen figura entre los valores con peor comportamiento de la jornada. A pesar de la fuerte demanda de vehículos eléctricos de menor tamaño, el fabricante automovilístico advirtió a los inversores de que espera unos ingresos más débiles, lo que ha provocado una caída de cerca del 2,5 % en sus acciones.

Como consecuencia, Volkswagen se sitúa entre los valores más rezagados del Dax 40, mientras que los inversores centran su atención en el deterioro de las perspectivas de ventas de la compañía. Por otro lado, dentro del índice SDAX, Atoss Software está acaparando el interés del mercado, ya que sus acciones avanzan cerca de un 7 % tras presentar un sólido crecimiento tanto de los ingresos como del beneficio durante el primer semestre del año.

En el plano macroeconómico, el PMI compuesto de Alemania subió hasta los 51,2 puntos, muy por encima de las expectativas del mercado, que apuntaban a 49,7, y mejorando desde los 49,5 registrados el mes anterior. El PMI de servicios se mantuvo estable en 49,6 puntos, superando el consenso de 49,0 y mejorando frente a los 48,6 anteriores, mientras que el PMI manufacturero ascendió hasta los 52,2 puntos, por encima tanto de las previsiones de 50,5 como del dato previo de 50,3.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 está probando actualmente el límite inferior de su canal de precios ascendente. Un repunte por encima de los 25.100 puntos, donde se ubica la EMA de 50 periodos (línea naranja), podría indicar un renovado impulso alcista. El soporte clave se sitúa alrededor de los 24.500 puntos. Una ruptura por debajo de este nivel podría abrir la puerta a un descenso hacia los 23.800 puntos, donde se produjeron reacciones de precios anteriores, marcadas por las largas mechas inferiores de las velas que se formaron en abril y mayo de este año.