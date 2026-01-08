El dólar en Colombia cae tras menor incertidumbre política y con el foco en el empleo de EE. UU.

El dólar en Colombia retrocede y el peso recupera terreno. La jornada de hoy combina dos factores clave: una mejora en el clima político tras la llamada entre los presidentes Trump y Petro, y la expectativa por los datos de empleo en Estados Unidos que se conocerán mañana.

El USDCOP cae en la sesión de hoy

El dólar en Colombia retrocedió frente al peso colombiano durante la jornada. El movimiento responde a una combinación de factores externos e internos que redujeron la presión sobre la moneda local.

El mercado se mantiene atento a los datos clave de Estados Unidos que se publicarán mañana: las nóminas no agrícolas (NFP) y la tasa de desempleo. Estas cifras son relevantes porque pueden ajustar las expectativas sobre recortes de tasas de la Fed, un factor que impacta al peso colombiano a través del diferencial de tasas y el apetito por riesgo en mercados emergentes.

Distensión política y expectativas de inflación

Parte del movimiento de hoy responde a una mejora en el clima político bilateral. Tras la llamada de anoche entre Donald Trump y Gustavo Petro, el tono en comunicaciones públicas —incluyendo mensajes en redes sociales— fue interpretado como más constructivo. Esto redujo parcialmente la incertidumbre que había presionado al peso en jornadas anteriores.

En el plano local, hoy se conocerán datos de inflación en Colombia. El mercado espera una moderación de la inflación anual hacia 5,2% (0,1 puntos porcentuales por debajo del dato previo) y una variación mensual en torno a 0,38%. Una lectura en línea con lo esperado reforzaría la expectativa de que el Banco de la República continúe su ciclo de recortes.

Nivel técnico y catalizadores

Desde el punto de vista técnico, la referencia principal se mantiene en la zona de 3.692. Este nivel sigue actuando como soporte estructural para el par USDCOP.

Los catalizadores inmediatos son claros. Mañana se publican las nóminas no agrícolas de EE.UU., dato que puede mover las expectativas sobre política monetaria de la Fed. Un dato fuerte podría fortalecer al dólar globalmente; uno débil, lo contrario. En paralelo, la inflación local de hoy será clave para calibrar las decisiones del Banco de la República.

USDCOP (D1)

Fuente: xStation5

