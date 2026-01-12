El dólar en México cae ante la distensión diplomática y el caos institucional en EE. UU.

La cotización del peso mexicano muestra una notable resiliencia en la jornada de este lunes, operando con una apreciación del 0,35% para situarse en el nivel de las 17,91 unidades por dólar. En un escenario carente de indicadores económicos locales de relevancia, el comportamiento de la paridad USD/MXN está siendo moldeado por una combinación de alivio en la narrativa binacional y una crisis institucional sin precedentes en Estados Unidos que debilita al billete verde a nivel global.

Distensión diplomática reduce la prima de riesgo sobre México

El apetito por el riesgo se ha visto favorecido por las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tras una conversación telefónica con el presidente Donald Trump, descartó cualquier posibilidad de una intervención militar estadounidense en territorio mexicano. Esta aclaración reduce significativamente la prima de riesgo geopolítico que pesaba sobre los activos nacionales tras las recientes incursiones terrestres de Estados Unidos en Sudamérica.

A pesar de las diferencias ideológicas respecto a la soberanía y la clasificación del narcoterrorismo, la ratificación de México como un socio comercial estratégico en el marco del T-MEC ha brindado un respiro a los inversionistas, favoreciendo la estabilidad del tipo de cambio.

El dólar presionado por dudas sobre la independencia de la Fed

Por otro lado, el dólar estadounidense enfrenta una presión vendedora derivada de la incertidumbre sobre la autonomía de su política monetaria. La apertura de una investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha puesto en tela de juicio la independencia del banco central frente a las presiones de la administración Trump.

A esto se suma la debilidad de los datos de empleo de diciembre, que refuerzan las apuestas por recortes adicionales de tasas por parte de la Fed, limitando el atractivo del diferencial de tasas a favor del dólar en el corto plazo y ofreciendo soporte adicional al peso mexicano.

Análisis técnico del dólar en México hoy:

Desde una perspectiva técnica, el gráfico del USD/MXN en temporalidad de 30 minutos revela una estructura de consolidación con un sesgo ligeramente bajista en el intradía. El par se encuentra actualmente testeando la zona de soporte clave entre 17,87 y 17,88, un nivel que ha actuado como piso psicológico tras el rechazo en la resistencia de 18,03.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ubica cerca de los 47 puntos, lo que sugiere una condición neutral y favorece el mantenimiento del rango actual, sin señales de sobreventa inmediata. Mientras la cotización permanezca por debajo de la media móvil de 200 periodos (SMA 200) situada en 17,96, el sesgo continuará favoreciendo una búsqueda de los mínimos de mayo de 2024 cerca de 17,74.

No obstante, un cierre diario por encima de los 18,00 invalidaría esta tesis bajista y abriría la puerta a una corrección técnica hacia las 18,18 unidades, devolviendo volatilidad al tipo de cambio.

