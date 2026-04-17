El dólar se desploma tras la apertura del Estrecho de Ormuz ¿Inicio de una corrección fuerte?

El índice del dólar (USDIDX) cae un 0.5%, retomando la tendencia bajista tras el anuncio de la apertura del Estrecho de Ormuz.

A pesar de una volatilidad limitada al inicio de la sesión, el mercado de divisas se volvió turbulento hacia el cierre de la semana en respuesta a un reporte publicado por Axios sobre un plan de paz de tres páginas negociado entre Irán y Estados Unidos. El anuncio del ministro de Relaciones Exteriores de Irán sobre la apertura total del Estrecho de Ormuz terminó por confirmar el movimiento, profundizando la caída del dólar y generando euforia en los mercados bursátiles.

El colapso en los contratos de petróleo arrastró al dólar consigo, ya que la moneda estadounidense cedió las ganancias acumuladas por la incertidumbre geopolítica. El USDIDX se ubica en su nivel más bajo en más de un mes y medio, y el momentum bajista se confirma con el cruce de la EMA10 por debajo de la EMA30 y EMA100. El RSI aún no cae por debajo del umbral de sobrecompra, aunque el precio se ha frenado en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% de la última subida. Fuente: xStation5

EURUSD en máximos de 2 meses

Con el estallido de la guerra en Irán, volvieron las discusiones sobre una posible paridad euro-dólar en caso de un estancamiento prolongado en la recuperación económica europea. Sin embargo, el mercado rápidamente comenzó a descontar una vuelta a la normalidad, y el EURUSD retomó el impulso alcista poco después de romper un mínimo local cercano a 1.1400. Actualmente, el par se sitúa por encima de 1.18, en niveles vistos antes del conflicto en Medio Oriente, cuando la narrativa principal era el esperado inicio de recortes de tasas en Estados Unidos.



Junto con las subidas en el EURUSD (línea amarilla), se observa un fuerte rebote en el indicador Risk Reversal en el mercado de opciones (línea blanca). En otras palabras, los inversores han dejado abruptamente de cubrirse frente a caídas del EURUSD (en este caso, a un horizonte de un mes). Fuente: Bloomberg Finance LP

Los bancos centrales vuelven al centro del escenario

Con la desescalada gradual del conflicto en Medio Oriente, la política monetaria vuelve a posicionarse como el principal motor de volatilidad en el mercado de divisas. Durante las últimas dos semanas se ha observado una caída clara en los rendimientos de los bonos a ambos lados del Atlántico, lo que sugiere que los inversores ya venían descontando una menor probabilidad de un repunte sostenido en los precios de la energía —y, por lo tanto, de un ciclo global de subidas de tasas.

El mercado de swaps ya ha eliminado la expectativa de subidas de tasas en Estados Unidos, mientras que para el Banco Central Europeo se mantiene una probabilidad del 98% de un alza de +25 puntos básicos en julio. El posicionamiento también se vio reforzado por declaraciones del miembro del BCE, Madis Muller, quien señaló que “no descartaría un movimiento en abril”. Sin embargo, estas declaraciones se produjeron antes de la apertura del Estrecho de Ormuz, lo que igualmente ayuda a explicar la presión en el diferencial de tasas entre Alemania y Estados Unidos.

El tipo de cambio EURUSD ha terminado por alinearse con el diferencial entre los rendimientos a 2 años de Alemania y Estados Unidos, que venía ampliándose incluso en medio del ruido geopolítico. Aunque el posible fin del conflicto y la reapertura del Estrecho de Ormuz reducen el riesgo de subidas de tasas en ambas regiones, el BCE debería mantenerse relativamente más restrictivo que la Fed, que antes del conflicto apuntaba a recortes de tasas, lo que sigue generando presión bajista sobre el dólar.