El dólar se impone al yen: ¿qué está pasando?

- El tono del Banco de Japón se endurece, con mensajes que apuntan a que la inflación está cerca , o incluso por encima, del objetivo.
- La puerta a nuevas subidas en las próximas reuniones sigue abierta, condicionada a salarios y datos macro.
- La inflación de servicios refuerza la presión desde el mercado laboral y legitima la postura más restrictiva.
- El tono del Banco de Japón se endurece, con mensajes que apuntan a que la inflación está cerca , o incluso por encima, del objetivo.
- La puerta a nuevas subidas en las próximas reuniones sigue abierta, condicionada a salarios y datos macro.
- La inflación de servicios refuerza la presión desde el mercado laboral y legitima la postura más restrictiva.
El Banco de Japón mantiene un tono hawkish a pesar de la presión política. El miembro del consejo del banco, Hajime Takata, considerado un halcón, dijo que Japón está cerca de alcanzar su objetivo de inflación del 2%, con expectativas de inflación a medio y largo plazo en aumento.
Advirtió sobre el riesgo de superar el objetivo de inflación y apoyó nuevas subidas graduales de los tipos de interés, proponiendo un movimiento de hasta el 1,0% en la reunión de enero de 2026.
Subrayó que los tipos de interés reales siguen profundamente negativos y que las condiciones monetarias siguen siendo acomodaticias, a pesar de la subida de diciembre hasta el 0,75%.
El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, confirmó que las reuniones de marzo (18–19) y abril (27–28) siguen “abiertas” a posibles subidas de tipos, dependiendo de las negociaciones salariales de primavera y de los datos económicos. La inflación de servicios en enero se mantuvo en el 2,6% interanual, apoyando las presiones de precios desde el mercado laboral y manteniendo el sesgo hacia nuevas subidas de tipos.
Fuente: Bloomberg Financial LP
Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años no lo han tenido fácil en las últimas semanas. La situación es similar para los valores japoneses, con la diferencia de que la caída es más superficial, actualmente rebotando, y a largo plazo los rendimientos japoneses a 10 años siguen en una tendencia alcista.
Fuente: Bloomberg Financial LP
Precio del par USD/JPY
Los comentarios hawkish de los banqueros del BoJ hoy impulsaron al yen, pero el par USD/JPY sigue en una tendencia alcista a medio plazo. Curiosamente, el par está probando un nivel de resistencia técnica importante de la formación de cuña ascendente. Una ruptura sostenida por encima o por debajo de este nivel podría determinar la tendencia a corto plazo del instrumento en el futuro.
Javier Milei impulsa reforma a la Ley de Glaciares para liberar US$40.000 millones en cobre
Anthropic desafía al Pentágono y pone en riesgo US$200 millones en contratos militares
La inflación de los países europeos en el punto de mira
La bolsa hoy: La corrección de Wall Street enfría al mercado asiático
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.