El dólar sube tras un IPP más alto 📈

🏛️ La probabilidad de un recorte de tasas en septiembre disminuye ligeramente tras la publicación de los datos.

Un salto inesperado en el IPP subyacente

La inflación de precios a la producción en Estados Unidos registró en su última lectura un repunte mucho mayor de lo anticipado. El IPP subyacente aumentó un 3,7 % interanual, superando ampliamente la estimación del 2,9 % y dejando atrás la moderación observada el mes pasado, cuando se interpretó que los aranceles implementados por el presidente Donald Trump tendrían un impacto limitado sobre los precios de los bienes de producción.

Sectores con mayores presiones de precios

De acuerdo con los datos publicados, las presiones más intensas se concentraron en:

Sector alimentario , con un fuerte incremento en verduras ( +39 % ).

Fuelóleo y destilados , que subieron un 15 % .

Diésel, con un aumento del 12 %.

Además, se identificaron incrementos vinculados directamente a los aranceles:

Chatarra de acero y hierro , con un alza del 4,5 % .

Electrónica, con un aumento del 5 %.

Cambio en la composición de las presiones inflacionarias

El patrón general de contribuciones individuales revela una creciente presión de precios en el sector industrial. Hasta ahora, los servicios habían sido el principal motor de la inflación estadounidense, pero el aumento de los costes de materiales y la preocupación por las cadenas de suministro podrían trasladar esas presiones a una gama más amplia de bienes, especialmente después de la implementación de nuevos aranceles.

Reacción del mercado y perspectivas para la Fed

A pesar de la sorpresa al alza en el IPP, el mercado de swaps no ha modificado sustancialmente sus expectativas sobre la reunión de la Reserva Federal en septiembre. Actualmente, se estima una probabilidad del 94 % de un recorte de 25 puntos básicos, frente al 98 % previo a la publicación del informe.

Fuente: xStation5

En el par EUR/USD, el gráfico H1 mostró una breve prueba de la media móvil exponencial de 200 periodos (línea dorada en el gráfico), que desde un punto de vista técnico podría actuar como soporte importante. Sin embargo, el impulso bajista inicial fue contenido con relativa rapidez, lo que sugiere que los inversores no han cambiado por completo sus expectativas sobre un recorte de tipos en septiembre —un movimiento de tono dovish para el propio dólar.

_________

