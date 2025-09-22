Leer más

El EUR/USD cae un 0,1% tras declaraciones de tono restrictivo del presidente de la Fed de St. Louis 📉

11:25 22 de septiembre de 2025

Alberto Musalem, presidente y CEO de la Reserva Federal de St. Louis, expresó una confianza moderada en el pleno empleo de EE. UU., al tiempo que destacó los riesgos persistentes de inflación. Considera que la política monetaria se mantiene entre moderadamente restrictiva y neutral, adecuada para las condiciones económicas actuales y la incertidumbre en curso.

Musalem votó a favor de un recorte de 25 puntos básicos para ajustar la política monetaria frente a riesgos a la baja en el mercado laboral, como la disminución de las expectativas de contratación y la debilidad del empleo, aunque señaló que hay margen limitado para recortes adicionales. Prevé que el mercado laboral se mantenga en situación de pleno empleo en el futuro previsible. En cuanto a la inflación, indicó que las presiones relacionadas con los aranceles aún no se han materializado por completo, mientras que las condiciones financieras —como los diferenciales de crédito reducidos— continúan respaldando la actividad económica.

El EUR/USD frenó su recuperación por debajo de 1,177 antes del discurso de Musalem y actualmente está poniendo a prueba un retorno por debajo de ese nivel clave. Aun así, el principal par de divisas registra un alza del 0,2% en la jornada.

Fuente: xStation 5

