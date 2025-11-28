El EUR/USD sube tras un IPC alemán menor al esperado

- El IPC de Alemania (interanual) de noviembre preliminar: 2,3% (estimado 2,4%; previo 2,3%)
IPC (mensual): -0,2% (estimado -0,2%; previo 0,3%)
IPC armonizado de la UE (interanual): 2,6% (estimado 2,4%; previo 4,3%)
IPC armonizado de la UE (mensual): -0,5% (estimado -0,5%; previo 0,3%)
Los datos finales de noviembre de 2025 se publicarán el 12 de diciembre de 2025.
Según los datos preliminares de Destatis, las presiones de precios en los sectores de energía y alimentos continúan disminuyendo, lo que reduce la presión inflacionaria general sobre la economía alemana. Sin embargo, el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) proyecta una dinámica distinta, lo que podría señalar que, aunque la inflación de materias primas se modera, la inflación en servicios y otros costos podría mantenerse más persistente de lo que sugieren las caídas en energía y alimentos.
El HICP mide las variaciones puras de precios de una canasta fija de bienes y servicios de consumo en los Estados miembros de la UE, calculado con una metodología estandarizada para garantizar comparabilidad entre países. A diferencia del IPC alemán, que excluye la vivienda ocupada por sus propietarios e incluye juegos de azar, el HICP excluye ambas categorías y aplica estrictos ajustes de calidad para aislar los movimientos reales de precios de los cambios en calidad o en los canales de distribución.
Fuente: Destatis
Fuente: xStation5.
