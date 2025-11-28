Producción industrial retrocede en octubre y mercado laboral muestra señales de resiliencia en Chile

-
Producción Industrial cae 0,4% en octubre: minería y manufactura frenan la actividad
La producción industrial de Chile registró un descenso interanual del 0,4% en octubre de 2025, revirtiendo el crecimiento del 1,5% observado en septiembre. Esta contracción estuvo marcada por un menor dinamismo tanto en el sector minero como en el manufacturero.
Minería: caída en el cobre, impulso del litio
Figura: Litio chileno
La producción minera retrocedió 0,8%, aunque moderó la caída respecto al -1,8% del mes previo.
Dentro del sector, la minería metálica cayó 1,7%, afectada por una menor extracción y procesamiento de cobre. En contraste, la minería no metálica aumentó 4,7%, impulsada por un mayor nivel de producción de carbonato de litio, que aportó un contrapeso relevante al debilitamiento del cobre.
Manufactura: retrocesos amplios tras el repunte de septiembreFuente: INE
El sector manufacturero también se contrajo 0,4%, tras el importante crecimiento del 5,1% registrado en septiembre. Las caídas fueron particularmente marcadas en:
-
Papel y productos relacionados: -9,4%
-
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas: -8,7%
-
Maquinaria y equipo: -16,6%
Estos retrocesos revelan un escenario de moderación productiva luego de un mes previo excepcionalmente dinámico.
Servicios públicos: leve mejoría
La producción de servicios públicos mostró una moderada mejora, con un incremento del 1,1% en octubre tras el 1,0% registrado en septiembre, aportando cierta estabilidad dentro del panorama industrial.
Mercado laboral: desempleo baja a 8,4% con mayor empleo formal
Fuente: INE
La tasa de desempleo en Chile alcanzó el 8,4% entre agosto y octubre de 2025, una disminución de 0,2 puntos porcentuales interanual. Este retroceso se explica porque el empleo creció un 1,5%, superando el aumento de la fuerza laboral del 1,3%.
Mayor participación, más empleo y brechas de género
Las tasas de participación y empleo subieron a 61,9% y 56,7%, respectivamente.
El desempleo femenino descendió a 8,8%, mientras el masculino subió levemente a 8,2%, evidenciando diferencias persistentes en el mercado laboral.
El crecimiento del empleo fue liderado por los sectores de servicios, salud y transporte, especialmente en puestos formales.
El empleo informal cayó a 26,2%, arrastrado por retrocesos en comercio, manufactura y trabajo por cuenta propia.
El promedio de horas trabajadas aumentó a 36,5 por semana, mientras la tasa combinada de subutilización laboral llegó a 16,4%, con una brecha de género de 4,6 puntos porcentuales.
Región Metropolitana: mejora en empleo con menor desempleo
En la Región Metropolitana, el desempleo bajó a 8,6%, acompañado de un aumento del empleo del 2,1%.
Los avances se concentraron en servicios administrativos y servicios de información, sectores que sostuvieron la recuperación local.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.