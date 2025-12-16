El euro baja tras un débil PMI de manufactura alemán

El euro cotiza a la baja tras la publicación de los datos preliminares de los PMIs de diciembre debido al tono débil en el sector manufacturero de Alemania.

Lecturas preliminares del PMI de diciembre en Alemania

PMI manufacturero: 47,7 (Previsto: 48,5; Previo: 48,2). Significativamente peor de lo previsto. Indica mayores dificultades para el sector industrial, que ha tenido dificultades para ganar impulso durante todo el año.

PMI de servicios: 52,6 (Previsto: 53,0; Previo: 53,1). Ligeramente por debajo de las expectativas. El sector se mantiene en expansión, pero está perdiendo impulso.

PMI compuesto: 51,5 (Previsto: 52,4; Previo: 52,4). Peor de lo previsto. Indica una desaceleración del ritmo general de crecimiento económico.

Lecturas preliminares del PMI de diciembre en Francia

PMI manufacturero: 50,6 (Previsto: 48,1; Previo: 47,8). Significativamente mejor de lo previsto. Un retorno inesperado a la zona de expansión (por encima de 50,0).

PMI de servicios: 50,2 (Previsto: 51,1; Previo: 51,4). Peor de lo previsto. Una desaceleración del ritmo de crecimiento, que roza el estancamiento.

PMI compuesto: 50,1 (Previsto: 50,3; Previo: 50,4). Ligeramente peor de lo previsto. La economía está prácticamente estancada al final del año.

A pesar del atisbo de optimismo inicial provocado por la inesperada mejora del sector manufacturero francés, el tono negativo de los datos alemanes domina la percepción del mercado. El euro se debilita tras la publicación de estas métricas, y se aprecia una reacción similar en los rendimientos de los bonos alemanes.

Cotización del euro-dólar

Las lecturas actuales sugieren que el Banco Central Europeo (BCE) carece de argumentos para cambiar su retórica hacia una postura más agresiva en las próximas reuniones.

¿Qué incide en la fluctuación del euro-dólar?

Industria alemana bajo presión: La principal decepción reside en el PMI manufacturero alemán (47,7). Este pronunciado descenso, muy por debajo de las previsiones, indica una contracción cada vez mayor del principal motor industrial del bloque. La producción está cayendo por primera vez en 10 meses. Esto plantea dudas sobre si la recuperación económica prevista para 2026 se materializará.

Estabilidad vacilante en Francia: Francia presenta un panorama mixto: la estabilización industrial es positiva, pero el sector servicios está perdiendo impulso rápidamente. El índice compuesto de actividad francés (50,1) indica un equilibrio precario entre expansión y estancamiento. A pesar de las dificultades políticas internas, el carácter expansivo del índice manufacturero es un avance positivo.

Perspectivas para la Eurozona en general: La aguda debilidad en Alemania, la mayor economía de la Eurozona, contrarresta la relativa fortaleza observada en el sector manufacturero francés. La caída del PMI compuesto alemán a 51,5 (frente al 52,4 esperado) implica una mayor desaceleración del crecimiento de la región.

Postura política del BCE: Se espera que el BCE mantenga una postura neutral en sus previsiones de política monetaria. Los datos son, en general, consistentes con la tendencia observada a lo largo de 2025. Esta dinámica podría neutralizar cualquier impacto positivo residual en el euro derivado de los recientes comentarios restrictivos de responsables políticos como Isabel Schnabel.