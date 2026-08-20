En los análisis anteriores veníamos señalando que el dólar todavía no había confirmado un cambio de dirección suficientemente sólido y que, mientras esa recuperación no apareciera, seguía teniendo sentido favorecer la fortaleza relativa del euro. El EUR/USD había conseguido superar varios máximos recientes, aunque después de cada ruptura aparecían retrocesos rápidos que mostraban cierta falta de continuidad. La recuperación de la media móvil de 200 sesiones introduce ahora una señal más importante, porque afecta directamente a la estructura de largo plazo del cruce.

¿Por qué es importante la media de 200 sesiones para el euro?

La media de 200 sesiones es una de las referencias más observadas por fondos de inversión, gestores sistemáticos y participantes institucionales. No tiene la capacidad de cambiar por sí sola los fundamentales de una divisa, pero funciona como una frontera entre regímenes. Muchos modelos la utilizan para determinar si un activo mantiene una estructura predominantemente alcista o bajista, reducir exposición cuando se pierde y volver a incorporarse cuando el precio la recupera.

Su relevancia puede observarse en el propio gráfico diario del EUR/USD. La zona generó una clara lucha entre compradores y vendedores alrededor del 5 de noviembre de 2025 y volvió a condicionar el movimiento cerca del 20 de noviembre. También tuvo importancia a mediados de enero de 2026 y durante marzo. Posteriormente actuó como soporte en distintos momentos de abril y mayo. No se trata, por tanto, de una referencia elegida de forma arbitraria, sino de un nivel dinámico que el mercado ha respetado repetidamente.

¿La ruptura confirma un cambio de tendencia del euro?

La ruptura actual mejora la estructura técnica del euro. Mientras el precio permanezca por encima de la media, el escenario principal pasa a ser la búsqueda de movimientos alcistas en gráficos de menor plazo. Sin embargo, esto no significa que resulte conveniente comprar inmediatamente después de la ruptura. El EUR/USD ha desarrollado un avance prácticamente vertical y entrar después de una aceleración de este tipo aumenta el riesgo de hacerlo justo antes de una corrección o de una consolidación más profunda.

Lo razonable sería esperar a que el precio se estabilice por encima de la media. La formación de un rectángulo, una consolidación lateral o una secuencia de mínimos crecientes permitiría comprobar que la antigua resistencia está siendo aceptada como soporte. Una ruptura posterior de esa figura proporcionaría una estructura más ordenada para intentar incorporarse a la tendencia. En este momento, el estancamiento no debe interpretarse necesariamente como debilidad. Puede ser simplemente la pausa que necesita el mercado después del movimiento vertical.

Los fundamentales empiezan a respaldar la fortaleza del euro

La lectura técnica encuentra cierto respaldo en los fundamentales. La economía de la eurozona creció un 0,4% durante el segundo trimestre, después de haberse mantenido estancada en el primero. En términos interanuales, el crecimiento alcanzó el 1%. No son cifras especialmente fuertes, pero sí muestran una mejora suficiente para reducir el temor a que el Banco Central Europeo tenga que suavizar rápidamente su política monetaria.

La inflación europea también limita el margen para adoptar una postura más expansiva. El índice armonizado avanzó un 2,9% interanual en julio, frente al 2,8% de junio. La energía aumentó un 10%, mientras los servicios mantuvieron una inflación del 3,3%. Excluyendo la energía, el crecimiento de los precios se situó en el 2,2%. El Banco Central Europeo elevó sus tipos en junio y, durante su reunión de julio, mantuvo la facilidad de depósito en el 2,25%, señalando que todavía debe vigilar los efectos indirectos del encarecimiento energético.

BCE vs. Reserva Federal: el diferencial de tipos todavía favorece al dólar

Como ya saben nuestros lectores, y bajo el riesgo de repetirnos de nuevo, en Estados Unidos, la Reserva Federal conservó el tipo oficial entre el 3,50% y el 3,75%. El diferencial nominal continúa favoreciendo al dólar, pero para el mercado resulta tan importante la dirección futura como el nivel actual. Tres miembros de la Reserva Federal defendieron una subida adicional en julio, aunque la mayoría prefirió esperar. Desde entonces, los datos han reducido parte de la urgencia por seguir endureciendo la política.

La inflación estadounidense avanzó solamente un 0,1% mensual en julio y se moderó desde el 3,5% hasta el 3,4% interanual. La inflación subyacente bajó al 2,5%. Al mismo tiempo, el empleo no agrícola disminuyó en 23.000 puestos y la tasa de paro se mantuvo en el 4,1%. La combinación de inflación más contenida y pérdida de impulso laboral dificulta justificar nuevas subidas, aunque los precios sigan por encima del objetivo de la Reserva Federal.

Este cambio relativo es favorable para el euro. El Banco Central Europeo continúa preocupado por una inflación energética que ha vuelto a situarse por encima de su objetivo, mientras la Reserva Federal empieza a enfrentarse a señales más claras de enfriamiento económico. El diferencial de tipos todavía beneficia al dólar, pero el mercado de divisas suele anticipar cómo evolucionará esa diferencia durante los próximos meses. Si Estados Unidos se aproxima a una política menos restrictiva mientras Europa mantiene los tipos, el soporte fundamental del dólar puede reducirse.

Escenarios para el euro frente al dólar

Escenario alcista

El escenario alcista requiere que el EUR/USD consolide por encima de la media de 200 sesiones, desarrolle una estructura lateral y posteriormente rompa sus máximos recientes. Esa secuencia confirmaría que la recuperación no ha sido únicamente un cierre de posiciones bajistas, sino el comienzo de una nueva fase de fortaleza del euro.

Escenario bajista

El escenario contrario aparecería si el precio pierde rápidamente la media y regresa al interior de la estructura anterior. En ese caso, la ruptura habría sido falsa y el movimiento vertical podría corregirse con mayor profundidad. Una recuperación de la inflación estadounidense, una Reserva Federal más restrictiva o un deterioro del crecimiento europeo también devolverían apoyo al dólar.

¿Qué necesita el euro para confirmar el cambio de tendencia?

La recuperación de la media de 200 días no confirma todavía un cambio definitivo de tendencia, pero sí modifica el punto de partida. El euro ha superado una referencia que había condicionado repetidamente al mercado desde noviembre y lo ha hecho mientras los fundamentales estadounidenses empiezan a ofrecer señales menos favorables para el dólar. Ahora no se trata de perseguir el movimiento, sino de comprobar si el EUR/USD puede construir una base por encima de la media. Si lo consigue, la consolidación actual podría convertirse en la plataforma desde la que se desarrolle el siguiente tramo alcista.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.