El euro se dispara tras unos NFP mucho más débiles de lo esperado 💲

Estados Unidos – Datos de empleo de agosto:

Nóminas no agrícolas (NFP): 22K (Previsión: 75K | Anterior: 79K)

Tasa de desempleo: 4,3% (Previsión: 4,3% | Anterior: 4,2%)

Salario medio por hora (interanual): 3,7% (Previsión: 3,7% | Anterior: 3,9%)

Nóminas privadas no agrícolas: 38K (Previsión: 75K | Anterior: 77K)

Nóminas gubernamentales: -16K (Anterior: +2K)

Nóminas manufactureras: -12K (Previsión: -5K | Anterior: -2K)

Tasa de participación: 62,3% (Anterior: 62,2%)

NFP decepciona y las revisiones agravan la caída

Los datos de empleo de agosto quedaron muy por debajo de las expectativas. Además, hubo revisiones para los dos meses anteriores:

Junio: de +14K a -13K

Julio: de +73K a 79K

En conjunto, las revisiones dejaron el empleo de junio–julio en 21K puestos menos de lo reportado inicialmente.

Reacción del mercado

El EUR/USD sube con fuerza, rompiendo al alza la consolidación de un mes limitada en 1,172. El mercado descuenta ahora un recorte completo de tipos en septiembre, con la posibilidad de otro en octubre y diciembre.

