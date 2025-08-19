El Euro Stoxx 50 en su nivel más alto desde marzo, probando una resistencia clave 📈

El Euro Stoxx 50 alcanzó su nivel más alto desde finales de marzo de 2025 (+0,6%) tras la cumbre entre Estados Unidos y Europa de ayer, con solo unos pocos miembros del índice cerrando en caída. Las pérdidas más relevantes fueron las de Prosus (-0,4%), Wolters Kluwer (-0,1%), Safran (-0,25%), Deutsche Boerse (-0,2%), Flutter Entertainment (-0,1%) y Airbus (-0,2%).
El desempeño del Euro Stoxx 50 estará estrechamente vinculado a la evolución de las negociaciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, con Donald Trump presionando para celebrar tanto reuniones bilaterales como trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Aunque el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia no se comprometió a una reunión, el último informe de AFP menciona que Putin habría propuesto Moscú como sede para la próxima cumbre trilateral.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
El informe no generó un exceso de optimismo en el mercado de futuros europeos, pero nuevos avances a favor del fin de la guerra podrían impulsar al Euro Stoxx 50 a romper la resistencia correspondiente al máximo histórico de febrero.
El Euro Stoxx 50 superó brevemente la resistencia clave de los 5.500 puntos, aunque todavía carece del impulso necesario para extenderse hacia los máximos históricos previos al Día de la Liberación. En comparación con el S&P 500, puede observarse que las acciones europeas comenzaron a quedar rezagadas frente a Wall Street, pese a la sobreperformance inicial de este año, con la incertidumbre comercial y ahora bélica limitando la capacidad de los compradores para impulsar el índice al alza. Fuente: xStation5.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.