El Euro Stoxx 50 en su nivel más alto desde marzo, probando una resistencia clave 📈

El Euro Stoxx 50 alcanzó su nivel más alto desde finales de marzo de 2025 (+0,6%) tras la cumbre entre Estados Unidos y Europa de ayer, con solo unos pocos miembros del índice cerrando en caída. Las pérdidas más relevantes fueron las de Prosus (-0,4%), Wolters Kluwer (-0,1%), Safran (-0,25%), Deutsche Boerse (-0,2%), Flutter Entertainment (-0,1%) y Airbus (-0,2%).

El desempeño del Euro Stoxx 50 estará estrechamente vinculado a la evolución de las negociaciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, con Donald Trump presionando para celebrar tanto reuniones bilaterales como trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Aunque el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia no se comprometió a una reunión, el último informe de AFP menciona que Putin habría propuesto Moscú como sede para la próxima cumbre trilateral.

El informe no generó un exceso de optimismo en el mercado de futuros europeos, pero nuevos avances a favor del fin de la guerra podrían impulsar al Euro Stoxx 50 a romper la resistencia correspondiente al máximo histórico de febrero.

El Euro Stoxx 50 superó brevemente la resistencia clave de los 5.500 puntos, aunque todavía carece del impulso necesario para extenderse hacia los máximos históricos previos al Día de la Liberación. En comparación con el S&P 500, puede observarse que las acciones europeas comenzaron a quedar rezagadas frente a Wall Street, pese a la sobreperformance inicial de este año, con la incertidumbre comercial y ahora bélica limitando la capacidad de los compradores para impulsar el índice al alza. Fuente: xStation5.