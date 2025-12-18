Leer más
12:34 · 18 de diciembre de 2025

El gas natural cae tras inventarios EIA menores

NATGAS
Mat. Primas
-
-

Variación de inventarios de gas natural según la EIA (BCF):

  • Actual: -167 Bcf

  • Previsión: -176 Bcf

  • Anterior: -177 Bcf

__________

*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

