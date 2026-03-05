¿Es este el inicio de un gran crash bursátil? El VIX supera los 22 puntos por la escalada entre EE.UU., Israel e Irán

La volatilidad global continúa dominando los mercados financieros con el VIX, conocido como el índice del miedo de Wall Street, cotizando en la zona de 22–24 puntos. Este nivel se sitúa claramente por encima de los registros observados a comienzos de año y refleja el nerviosismo generado por la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El repunte del indicador coincide con movimientos abruptos en materias primas, renta variable y deuda soberana, en un contexto donde el conflicto en Medio Oriente ha reintroducido el riesgo geopolítico como uno de los principales motores de los mercados globales.

La escalada militar impulsa la demanda de cobertura

La tensión comenzó a intensificarse el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra objetivos militares iraníes. La respuesta de Teherán, con misiles y drones dirigidos contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo, elevó rápidamente el nivel de incertidumbre en los mercados.

El impacto fue inmediato pues el VIX registró un fuerte repunte hasta máximos del año, reflejando un aumento significativo en la demanda de coberturas mediante opciones sobre el S&P 500.

Este indicador mide la volatilidad implícita esperada a 30 días del índice estadounidense y suele reaccionar de forma rápida ante eventos geopolíticos, crisis financieras o cambios abruptos en el sentimiento de los inversores.

Variación porcentual histórica del VIX. Fuente: Macrotrends



Energía y petróleo

Uno de los principales factores detrás del aumento del VIX ha sido el mercado energético. La escalada militar ha elevado el riesgo de interrupciones en el Estrecho de Ormuz, corredor por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

El impacto en los precios de la energía ha sido significativo ya que el Brent (OIL) está cerca de US$85 por barril, el WTI (OIL.WTI) va superando los US$80 y hay un aumento de los precios del gas natural en Europa.

El petróleo ha subido cerca de 15% en pocos días, lo que ha reavivado temores inflacionarios globales y ha incrementado la volatilidad en los mercados financieros.

Este shock energético tiene un doble efecto. Por un lado, eleva la incertidumbre en los activos financieros y, por otro, reduce las probabilidades de recortes de tasas de interés por parte de los bancos centrales.

Precio promedio nacional estadounidense por galón de petróleo comparadao entre tres sucesos geopolíticos. Fuente: AP News

Reacción de las bolsas globales

La tensión geopolítica ha generado movimientos bruscos en los principales índices bursátiles del mundo. En Estados Unidos, el Dow Jones llegó a caer más de 1.000 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió cerca de 1% y el Nasdaq también registró pérdidas.

En Europa, índices como el FTSE 100, DAX y CAC 40 también experimentaron caídas, con especial presión sobre sectores intensivos en combustible, como aerolíneas y transporte.

El temor dominante en los mercados es que un conflicto prolongado pueda provocar un aumento sostenido en los precios de la energía, lo que podría reactivar presiones inflacionarias globales.

Bonos y expectativas de tasas

El mercado de renta fija también ha reflejado el aumento de la incertidumbre macroeconómica. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años volvió a superar el 4%, reflejando el incremento de las expectativas de inflación derivado del repunte del petróleo.

Este movimiento tiene implicaciones amplias porque encarece el financiamiento global, reduce el apetito por activos de riesgo y contribuye a aumentar la volatilidad en acciones, divisas y materias primas. La crisis geopolítica está afectando simultáneamente la percepción de riesgo y las expectativas de política monetaria.

Escenarios para la volatilidad en los mercados

De cara a las próximas semanas, hay dos escenarios principales para la evolución del VIX.

El primero contempla un conflicto contenido, en el que las hostilidades no interrumpen de forma significativa el suministro energético global. En ese caso, el VIX podría estabilizarse en niveles intermedios.

El segundo escenario implica un shock energético global, especialmente si se produce un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz o una escalada militar regional. En ese contexto, los precios del petróleo podrían dispararse y el VIX podría subir con fuerza por encima de los niveles actuales.

Perspectiva de mercado

El comportamiento reciente del VIX refleja un cambio importante en la narrativa de los mercados globales puesto que el riesgo geopolítico ha vuelto a convertirse en un factor central en la formación de precios de activos. Mientras el petróleo continúe bajo presión alcista y las tensiones en Medio Oriente sigan evolucionando, es probable que la volatilidad permanezca elevada.

En este entorno, el VIX vuelve a posicionarse como uno de los indicadores más relevantes para medir el sentimiento de los inversores, ya que sintetiza la demanda de protección frente a posibles shocks financieros en un momento en que la geopolítica y la energía están redefiniendo el equilibrio de los mercados globales.

Análisis Técnico

VIX (H1)

En el VIX se observa que la volatilidad ha estado subiendo con fuerza en las últimas horas. El precio pasó desde niveles cercanos a 21 hasta alrededor de 23–24, lo que indica que el mercado comenzó a ponerse más nervioso o incierto.

Durante ese movimiento el VIX logró situarse por encima de la EMA 50 (línea azul) y también claramente sobre la EMA 200 (línea naranja), algo que normalmente ocurre cuando la volatilidad entra en una fase de aumento. Después de ese impulso fuerte aparece una pequeña pausa cerca de 23, lo que sugiere que el mercado está tomando aire tras el movimiento rápido.

El RSI también subió hacia niveles más altos, mostrando que el impulso alcista de la volatilidad ha sido fuerte, aunque ahora empieza a estabilizarse. El mercado pasó de un momento relativamente tranquilo a uno con más tensión o incertidumbre, lo que hizo subir el VIX.

Si el índice logra mantenerse por encima de 22.5–23, podría intentar nuevamente subir hacia 23.8 o incluso 24. Pero si pierde con claridad la zona de 22, la volatilidad podría volver a bajar y el mercado regresaría a un ambiente más calmado.