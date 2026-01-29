📉 El gas natural (NATGAS) cae tras el reporte de inventarios de la EIA

Según datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), la variación semanal de los inventarios de gas natural en Estados Unidos se ubicó en -242 bcf, frente a -238 bcf esperados y -120 bcf en la semana previa.
Los futuros del gas natural Henry Hub en EE. UU. (NATGAS) retrocedieron tras la publicación del informe, ya que la caída de inventarios estuvo prácticamente en línea con las proyecciones del mercado.
Fuente: xStation5
