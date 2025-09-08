El gas natural retrocede tras las alzas previas

Los futuros de gas natural retroceden hasta situarse apenas por debajo del 2,0%, corrigiendo las alzas anteriores que habían superado el 5%. El repunte inicial estuvo respaldado por varios factores. En primer lugar, la producción promedio cayó hasta cerca de 107 bcf/d, un leve descenso respecto al promedio de agosto de más de 108 bcf/d. Además, los pronósticos meteorológicos recientes apuntan a temperaturas algo más suaves en los próximos días, lo que reduce la demanda combinada de refrigeración y calefacción en comparación con el año pasado.

Principios de septiembre marcan un periodo de transición entre las temporadas de refrigeración y calefacción. Mientras que la demanda agregada en EE. UU. puede caer con respecto a los picos de verano, los estados del sur siguen contribuyendo a una fuerte demanda de electricidad para aire acondicionado.

Sin embargo, el principal foco del mercado hoy se centra en el impacto psicológico de una posible tormenta tropical en el Golfo de México. Aunque la tormenta no representa una amenaza directa para la infraestructura de gas, constituye un factor relevante que influye en el sentimiento del mercado respecto a la demanda.

Persisten los vientos en contra para el gas natural

A pesar de estos movimientos intradía, varios factores estructurales limitan el avance del gas. Los inventarios se mantienen en niveles muy elevados, más de un 5% por encima del promedio de cinco años. La producción también sigue siendo robusta y se encuentra en máximos históricos para este periodo. Mientras que la demanda de GNL es sólida, no se anticipa un incremento inmediato significativo.

Desde el punto de vista técnico, el precio del gas natural se está alejando de la resistencia definida por el rango correctivo de julio. El precio también ha caído por debajo de la media móvil de 50 periodos, un movimiento similar al observado hace dos meses. Si esto marca el inicio de una tendencia bajista, una confirmación se produciría con un movimiento sostenido por debajo de la media móvil de 14 periodos en torno a 2,95 USD, lo que sería un nivel clave. Mientras el precio se mantenga por debajo de esa media, es probable que continúe la fase correctiva.

