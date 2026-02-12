Leer más
13:23 · 12 de febrero de 2026

El gas natural se mantuvo estable tras el informe de la EIA sobre cambios en los inventarios

-
-
Cambio en los inventarios de gas natural en EE. UU. según el informe de la EIA (en miles de millones de pies cúbicos [bcf]): -249 bcf (Pronóstico: -258 bcf, Anterior: -360 bcf).

Fuente: xStation5

