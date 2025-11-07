El GTA VI se retrasa hasta noviembre de 2026 y Take-Two cae +5 % tras decepcionar al mercado

Rockstar Games ha vuelto a retrasar el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, ahora con fecha oficial para el 19 de noviembre de 2026. Esta nueva postergación, la segunda confirmada públicamente, se suma a los cambios previos que ya habían movido el estreno del esperado título desde otoño de 2025 hasta mayo de 2026.

El anuncio fue realizado en el marco de la presentación de los resultados trimestrales de Take-Two Interactive, la casa matriz de Rockstar. Según el comunicado, la decisión responde a la necesidad de ofrecer un producto con el nivel de calidad y “pulido” que los jugadores “esperan y merecen”.

Reacción bursátil: el mercado penaliza el retraso

Lejos de calmar al mercado, la noticia provocó una caída del +5% en las acciones de Take-Two, en operaciones posteriores al cierre. Esto ocurrió a pesar de que los resultados financieros superaron las expectativas: la compañía reportó reservas por US$ 1.960 millones y ganancias ajustadas por acción de US$ 1,46, muy por encima de los US$ 0,94 proyectados. La interpretación del mercado es clara: GTA VI es el activo más valioso del portafolio de Take-Two, y cualquier retraso afecta directamente la visibilidad sobre ingresos futuros y la valoración de la empresa.

Rockstar defiende la decisión y lanza críticas veladas

Durante la llamada con inversores, el CEO Strauss Zelnick defendió la decisión afirmando que “nunca se han arrepentido de demorar un lanzamiento cuando ha sido necesario”. Además, lanzó una crítica implícita a competidores que han lanzado juegos inacabados, provocando problemas en ventas y reputación. Este enfoque pone en evidencia la estrategia de priorizar calidad sobre plazos, aunque a costa de generar frustración tanto en el mercado como entre los jugadores.

Escenario laboral tenso en Rockstar

El anuncio se produce en un contexto laboral complejo. En octubre, Rockstar despidió a 31 trabajadores en el Reino Unido, lo que desató protestas sindicales organizadas por IWGB. El sindicato acusó al estudio de buscar desincentivar la sindicalización, mientras Rockstar alegó que las desvinculaciones respondieron a filtraciones de información confidencial. Este conflicto agrega presión sobre un estudio que ya enfrenta el enorme desafío de desarrollar uno de los juegos más ambiciosos de la historia reciente.

GTA VI: la expectativa más alta de la industria

Grand Theft Auto VI es posiblemente el videojuego más esperado de todos los tiempos. Ambientado en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, el juego estará protagonizado por Jason y Lucía, con una narrativa moderna ambientada en una Vice City renovada.

El último tráiler publicado en mayo superó los 100 millones de visualizaciones, alimentando una expectativa masiva. Esto se explica en parte por el legado de GTA V, que desde su lanzamiento en 2013 ha vendido más de 220 millones de unidades, siendo el segundo videojuego más vendido de la historia.

¿El proyecto más costoso de la historia?

Además del potencial comercial, GTA VI podría convertirse en el videojuego más costoso jamás desarrollado, en un contexto donde los costos de producción y marketing se han disparado en toda la industria. Take-Two no ha revelado cifras oficiales, pero estimaciones del mercado apuntan a presupuestos récord que superarían ampliamente los de títulos anteriores. En ese entorno, cada retraso eleva la presión, no solo sobre Rockstar, sino también sobre los accionistas que ven en este lanzamiento una pieza clave para el futuro financiero de la compañía.

Calidad antes que velocidad, pero con costo

Rockstar sigue apostando por la perfección antes que la prisa, en una industria cada vez más impaciente y exigente. El retraso de GTA VI puede ser comprensible desde una perspectiva de calidad, pero el desafío será sostener la anticipación sin desgastarla, gestionar las tensiones internas y, sobre todo, entregar un producto que justifique cada minuto de espera.

