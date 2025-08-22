El índice Russell 2000 se aprecia casi un 4%

El índice de empresas de menor capitalización está registrando un notable ascenso tras el discurso de Jerome Powell. El giro hacia un tono más acomodaticio (dovish) genera expectativas de recortes más rápidos en las tasas de interés, lo que daría a las compañías pequeñas un acceso más fácil al capital. Esto será necesario para que puedan ponerse al día con las grandes empresas, que han liderado el crecimiento de la valoración en los últimos meses.

Russell 2000 (D1)

Fuente: xStation

En el índice, se observa un regreso al canal de consolidación entre los niveles de 2.190 y 2.482, donde se ubica el actual máximo histórico (ATH). El precio se encuentra ahora a solo unos puntos porcentuales de este nivel. Actualmente, la cotización mantiene una tendencia alcista de mediano plazo y se sitúa en la zona de resistencia definida por los máximos de consolidación desde inicios de este año.

En caso de una caída del precio, el primer soporte significativo se ubica en el último mínimo en torno a 2.190 puntos. La siguiente zona de soporte se encuentra únicamente en el nivel de 1.880 puntos.