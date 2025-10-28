El informe de confianza del consumidor del Banco Central de EE. UU. es más fuerte de lo esperado 🗽

Sin embargo, las expectativas de inflación a 12 meses por parte de los consumidores aumentaron ligeramente, del 5.8% en septiembre al 5.9% en octubre , lo que refleja una persistente preocupación por las presiones inflacionarias.

El índice de la Fed de Richmond sorprendió al alza con un resultado de -4 , frente al -12 esperado y el -17 del mes anterior , señalando una mejora significativa en la actividad manufacturera regional.

El índice de confianza del consumidor del Conference Board (octubre) se situó en 94.6 , ligeramente por encima del consenso ( 93.75 ) y del dato anterior ( 94.2 ).

EE. UU.: la confianza del consumidor supera las expectativas, pero el mercado apenas reacciona

El índice de confianza del consumidor del Conference Board correspondiente a octubre se situó en 94.6, superando tanto las previsiones del mercado (93.75) como la lectura previa (94.2). Sin embargo, el detalle del informe mostró señales mixtas:

El Índice de Expectativas cayó a 71.5 desde 73.4 , lo que indica una visión más cautelosa sobre el futuro cercano.

En contraste, el Índice de Condiciones Actuales mejoró hasta 129.3, desde los 125.4 previos, reflejando una percepción más sólida del entorno económico actual.

Por otro lado, el índice manufacturero de la Fed de Richmond mostró una mejora al registrar -4, frente al -12 esperado y el -17 anterior, señal de una posible estabilización en el sector industrial regional.

A pesar de los datos macroeconómicos ligeramente mejores de lo esperado, el US500 mostró una reacción muy limitada. La razón podría residir en la persistencia de las expectativas inflacionarias: los consumidores anticipan una inflación del 5.9% a 12 meses, un leve aumento respecto al 5.8% registrado en septiembre, lo que podría mantener la cautela respecto a una relajación inmediata de la política monetaria por parte de la Reserva Federal.

Fuente: xStation5