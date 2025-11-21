El informe de la Universidad de Michigan sugiere una caída en las expectativas de inflación 📌

Conclusiones clave Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan: actual 51.0, previsión 50.3, anterior 53.6

Estados Unidos – Informe de inflación de la Universidad de Michigan para noviembre: Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan : actual 51.0 | previsión 50.3 | anterior 53.6

El índice de Condiciones Actuales de Michigan: actual 51.1 | previsión 52.3 | anterior 58.6

Índice de Expectativas del Consumidor de Michigan: actual 51.0 | previsión 49.0 | anterior 50.3

Expectativas de Inflación a 5 Años de Michigan: actual 3.4% | previsión 3.6% | anterior 3.9%

Expectativas de Inflación a 5 Años de Michigan: actual 3.4% | previsión 3.6% | anterior 3.9%

Expectativas de Inflación a 1 Año de Michigan: actual 4.5% | previsión 4.7% | anterior 4.6%

