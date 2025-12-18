El informe del PIB neozelandés impacta en su divisa

La economía neozelandesa registra una recuperación más fuerte de lo esperado en el tercer trimestre, con un aumento intertrimestral del PIB basado en la producción del 1,1% y del PIB basado en el gasto del 1,3%, con ambas métricas superando las previsiones. El crecimiento fue generalizado en 14 de los 16 sectores, impulsado por la manufactura, los servicios empresariales y la construcción. Solo las telecomunicaciones y la educación se contrajeron. Las exportaciones también se fortalecieron, impulsadas por los productos lácteos y cárnicos, aunque el gasto de los hogares se mantuvo débil. A pesar de la sorpresa trimestral positiva, el crecimiento anual sigue siendo ligeramente negativo, lo que refleja una economía en recuperación, pero aún no completamente estabilizada.
Los datos más sólidos del tercer trimestre respaldan la opinión de que Nueva Zelanda ha superado la crisis de mediados de año, pero los indicadores mensuales recientes sugieren que el impulso podría haberse debilitado de nuevo de cara al cuarto trimestre. La confianza del consumidor sigue siendo débil y persisten las preocupaciones sobre el mercado laboral, incluso cuando el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda señala que el ciclo de flexibilización ha terminado. Como resultado, los mercados perciben el aumento del PIB como una medida retrospectiva, ya que las expectativas de política monetaria dependen más de la inflación, las condiciones del mercado laboral y factores globales que de las sorpresas de crecimiento pasadas.
Pese a la reacción inicial, el dólar neozelandés se mantiene como una de las divisas más débiles del G10. El NZD/USD regresa al cruce de 0,5760 tras repuntar ligeramente. Esta reacción moderada refleja la opinión de que unas cifras de PIB más sólidas no alteran significativamente las expectativas sobre la política del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.
