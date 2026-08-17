El IPC de Canadá supera ligeramente las expectativas 🔼 El USD/CAD reacciona

IPC de Canadá interanual: 3% (previsión: 2,9%; anterior: 2,8%). La inflación general de Canadá se aceleró hasta el 3% en julio, ligeramente por encima de las expectativas, principalmente porque el aumento de las tensiones en Oriente Medio impulsó con fuerza los precios de la gasolina. El USD/CAD se debilita tras los datos.
- Los precios de la gasolina aumentaron un 25,7% interanual, frente al 20,5% de junio, mientras que el IPC excluyendo la gasolina se mantuvo mucho más moderado, en el 2,2%, lo que sugiere que los costos de la energía todavía no se han extendido ampliamente por la economía.
- La inflación subyacente se mantuvo contenida, y las medidas preferidas por el Banco de Canadá promediaron alrededor del 1,95%, todavía por debajo del objetivo del 2%.
- Otras presiones inflacionarias procedieron de los paquetes turísticos y las tarifas aéreas, que subieron con fuerza debido a la demanda relacionada con el Mundial y al aumento de los costos del combustible para aviones.
- La inflación de los alimentos disminuyó hasta el 3,1% desde el 3,9%, mientras que la inflación de la vivienda se desaceleró hasta el 1,3%, su ritmo más débil desde mayo de 2020.
- El informe de inflación se publica junto con datos económicos más sólidos, entre ellos una tasa de desempleo del 6,4%, una fuerte creación de empleo y un crecimiento preliminar del PIB del 3,4% anualizado en el segundo trimestre, lo que podría mantener al Banco de Canadá en una postura cautelosa pese a la moderación de la inflación subyacente.
Fuente: XTB Research, Statistics Canada, Macrobond
Fuente: xStation5
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