El IPC de la eurozona en línea con las expectativas

La inflación de la eurozona en julio se mantuvo en línea con las expectativas, según los datos finales publicados este miércoles. El IPC interanual se situó en el 2 %, confirmando tanto el pronóstico como el dato preliminar, mientras que el dato intermensual se ubicó en el 0 %, por debajo del 0,3 % registrado el mes anterior. Por su parte, la inflación subyacente —que excluye los componentes más volátiles como alimentos y energía— también coincidió con las previsiones, con una tasa anual del 2,3 %. Estos resultados refuerzan la idea de una estabilización progresiva de los precios en la eurozona.
IPC final interanual de la eurozona: 2% (pronóstico 2%, anterior 2%)
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
- Intermensual final: 0 % (pronóstico 0 %, anterior 0,3 %)
IPC básico de la eurozona final interanual: 2,3 % (previsión: 2,3 %, anterior: 2,3 %)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.