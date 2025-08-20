El IPC de la eurozona en línea con las expectativas

La inflación de la eurozona en julio se mantuvo en línea con las expectativas, según los datos finales publicados este miércoles. El IPC interanual se situó en el 2 %, confirmando tanto el pronóstico como el dato preliminar, mientras que el dato intermensual se ubicó en el 0 %, por debajo del 0,3 % registrado el mes anterior. Por su parte, la inflación subyacente —que excluye los componentes más volátiles como alimentos y energía— también coincidió con las previsiones, con una tasa anual del 2,3 %. Estos resultados refuerzan la idea de una estabilización progresiva de los precios en la eurozona.

IPC final interanual de la eurozona: 2% (pronóstico 2%, anterior 2%)

Intermensual final: 0 % (pronóstico 0 %, anterior 0,3 %)

IPC básico de la eurozona final interanual: 2,3 % (previsión: 2,3 %, anterior: 2,3 %)