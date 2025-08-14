El IPP de EE. UU. se dispara por encima de las previsiones 📈 El euro cae

Estados Unidos – Datos de inflación de julio: IPP subyacente: actual 0,9 % m/m; previsión 0,2 % m/m; previo 0,0 % m/m

IPP subyacente: actual 3,7 % a/a; previsión 2,9 % a/a; previo 2,6 % a/a

IPP excl. alimentos/energía/transporte: actual 2,8 % a/a; previo 2,5 % a/a

IPP excl. alimentos/energía/transporte: actual 0,6 % m/m; previo 0,0 % m/m

IPP general: actual 3,3 % a/a; previsión 2,5 % a/a; previo 2,4 % a/a

IPP general: actual 3,3 % a/a; previsión 2,5 % a/a; previo 2,4 % a/a

IPP general: actual 0,9 % m/m; previsión 0,2 % m/m; previo 0,0 % m/m Estados Unidos – Datos de empleo: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: actual 224 K; previsión 225 K; previo 227 K

Media móvil de 4 semanas: actual 221,75 K; previo 221,00 K

Solicitudes continuas: actual 1.953 K; previsión 1.960 K; previo 1.968 K El conjunto de datos macroeconómicos publicados hoy respalda ampliamente la postura actual de la Reserva Federal, apuntando a presiones inflacionarias persistentes y a un mercado laboral resistente. Los precios de producción superaron ampliamente las expectativas, restando credibilidad a la lectura mucho más suave del mes pasado, que inicialmente sugería un traspaso limitado de los aranceles a los precios. Por otro lado, las solicitudes de desempleo se mantienen estables, con una cifra total que cayó más de lo esperado. Fuente: xStation5 _

