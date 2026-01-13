El IPSA en territorio desconocido: los 11.000 puntos como nuevo suelo operativo

El mercado bursátil chileno ha consolidado una fase de euforia técnica que trasciende la simple coyuntura nacional. Tras pulverizar la barrera psicológica de los 11.000 puntos en la jornada anterior, el índice ha extendido su trayectoria ascendente hasta alcanzar un nuevo récord histórico de 11.146 puntos durante la primera parte de la sesión de hoy, lo que representa un avance del 0,73%. Este movimiento se sustenta en una rotación de flujos hacia activos respaldados por valor real, donde SQM-B lidera el podio con un alza del 2,33%, seguida por CMPC con un 1,52% y una destacable ILC Inversiones que, al subir un 1,49%, anota su decimoquinta jornada consecutiva de ganancias y un nuevo máximo histórico.

Fuente: Bolsa de Santiago.

Técnicamente, el índice local se desplaza en una formación de subida libre, habiendo validado con éxito la zona de los 11.000 puntos como soporte de corto plazo. La estructura de precios se mantiene robusta. Aunque hay un indicador que muestra condiciones de sobrecompra técnica, la inercia del mercado sugiere que el sesgo sigue siendo alcista mientras el cobre actúe como soporte del tipo de cambio y las decisiones del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre aranceles no generen un choque fiscal disruptivo.

El cobre como una de las anclas del rally

Esta efervescencia encuentra su ancla fundamental en el precio del cobre, que se mantiene en zona de máximos históricos en la Bolsa de Metales de Londres con un incremento del 0,64%. La dinámica del metal rojo responde a una pinza estratégica: por el lado de la oferta, la expectativa de nuevos aranceles sobre el metal refinado en Estados Unidos está provocando desvíos de embarques y estrechando la disponibilidad en otras plazas, agravado por disrupciones operativas y riesgos políticos en Sudamérica. Por el lado de la demanda, el flujo estructural vinculado a la digitalización y la inteligencia artificial sostiene el panorama, dado que los centros de datos y la electrificación vehicular elevan exponencialmente el consumo de componentes de cobre.

Catalizadores globales

Desde una perspectiva de mercado global, el IPSA navega en un entorno de alta sensibilidad debido a la inminente publicación del IPC de diciembre en Estados Unidos, donde se espera una cifra interanual del 2,7%. Un resultado que supere las expectativas podría enfriar el optimismo sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal, mientras que la volatilidad se ve acentuada por la presión política sobre Jerome Powell tras las citaciones del Departamento de Justicia. A esto se suma el inicio de la temporada de resultados bancarios con gigantes como JPMorgan y Goldman Sachs, y un panorama geopolítico tenso por las protestas en Irán, factores que podrían disparar el precio del petróleo y beneficiar a activos refugio como el oro.

Subida libre también en el MSCI Chile

El MSCI Chile (ECH.us) replica la fuerza del IPSA al consolidar su propia trayectoria alcista, cotizando actualmente en torno a los 43,76 tras superar con éxito la resistencia de los 42,33 (100.0 de Fibonacci). Técnicamente, el derivado del ETF se apoya en una sólida estructura de mínimos crecientes validada por su media móvil de 50 períodos en 42,74, mientras se dirige hacia el siguiente objetivo de extensión en 43,82. Aunque el RSI en 75,6 señala niveles de sobrecompra similares a los del índice local, la superación de la directriz bajista previa confirma un cambio de tendencia robusto que acompaña el apetito por activos chilenos en el mercado internacional.

Fuente: xStation5.

______________________

