Cierre de mercado: Acciones y bonos a la baja mientras Fed endurece tono y petróleo se dispara

El mercado cerró una jornada agitada con el S&P 500 cayendo un 1,4%, presionado por el alza del petróleo (con el Brent rozando los $110) tras nuevos ataques entre Irán e Israel sobre infraestructura energética en Medio Oriente. La Reserva Federal mantuvo sin cambios su política monetaria, pero Powell advirtió que el encarecimiento de la energía podría elevar la inflación y complicar el camino hacia una rebaja de tasas, subrayando la necesidad de mantener una política ligeramente restrictiva hasta ver avances concretos en la desinflación, especialmente en bienes afectados por aranceles. Si bien el banco central conservó sus proyecciones de dos recortes para 2026 y 2027, los mercados redujeron sus expectativas de un ajuste en lo que resta del año, lo que impulsó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro ante la creciente incertidumbre geopolítica y monetaria.



Fuente: xStation5



Noticias Claves

Geopolítica: La escalada entre Israel e Irán alcanzó un nuevo umbral crítico al trasladarse el conflicto hacia infraestructura energética de primer orden. Israel atacó South Pars (el mayor yacimiento de gas del mundo) mientras Irán respondió golpeando Ras Laffan en Qatar, la principal planta exportadora de GNL del planeta, con incendios activos confirmados. Irán publicó además una lista explícita de próximos objetivos en la región, incluyendo instalaciones en Arabia Saudita y los Emiratos, lo que marca un giro hacia la guerra económica total. En paralelo, el ministro de Inteligencia iraní fue eliminado, Trump suspendió temporalmente una normativa marítima centenaria y Israel atacó dos puentes en el Líbano vinculados a Hezbolá.



Estados Unidos: Los datos macro mostraron presiones inflacionarias persistentes: el IPP subyacente mensual superó las estimaciones (0,5% vs 0,3% esperado) y el anual escaló a 3,9%, por encima del 3,7% previsto. La Fed mantuvo tasas sin cambios, como se anticipaba, pero adoptó un tono más restrictivo ante la incertidumbre geopolítica. El dot plot no registró cambios sustanciales, aunque las proyecciones de inflación para 2026 fueron revisadas al alza. Powell reiteró que la política actual es adecuada, que los efectos del conflicto en Medio Oriente son difíciles de cuantificar y que sin avances claros en desinflación hacia mediados de año será difícil contemplar recortes. Los principales índices cerraron en rojo: Dow -1,5%, Russell -1,3%, S&P 500 y Nasdaq -1,1%.

Europa: Los mercados europeos comenzaron a descontar un escenario de endurecimiento monetario por parte del BCE, con los swaps apuntando a dos subidas de tasas de 25 puntos básicos cada una durante 2026 (50 pb en total), en contraste con la expectativa previa de tasas estables en 2%. Este cambio fue impulsado por el fuerte repunte en los precios del petróleo y el gas natural europeo, que presionaron a la baja tanto a la deuda soberana como al euro, reactivando los temores a una nueva oleada inflacionaria en la región.

Canadá: El Banco de Canadá mantuvo su tasa de referencia en 2,25%, en línea con lo esperado. El gobernador Macklem señaló que el banco no permitirá que el impacto del alza energética se convierta en inflación persistente, aunque advirtió que cuanto más se prolongue y amplíe el conflicto, mayores serán los riesgos. Reconoció que precios del petróleo sostenidamente altos beneficiarían los ingresos de exportación energética, pero a costa de reducir el poder adquisitivo de los consumidores en otros rubros.

Petróleo: Los precios del crudo se dispararon tras el ataque iraní a Ras Laffan, con el Brent cerrando en torno a $107,38 (+3,8%) y extendiendo ganancias en el aftermarket hasta superar los $109. El gas natural europeo subió un 6%. En respuesta a la reconfiguración de los flujos globales, las refinerías estadounidenses elevaron sus compras de crudo venezolano a máximos desde finales de 2024, mientras crecían también las importaciones desde Brasil, México, Colombia y Ecuador, compensando parcialmente la menor oferta de origen iraní e iraquí.

Metales: El oro registró su sexta caída consecutiva (la peor racha desde finales de 2024) después de que Powell advirtiera que el alza energética impulsará la inflación general. El movimiento refleja un reposicionamiento del mercado: ante una Fed que se mantiene restrictiva y rendimientos reales en alza, el metal pierde atractivo como refugio en el corto plazo, pese al elevado riesgo geopolítico.

Acciones: Micron publicó resultados del Q2 que superaron ampliamente las estimaciones en todas las líneas, ingresos ajustados de $23,86B (vs $19,74B esperado), EPS ajustado de $12,20 (vs $9,21) y margen bruto ajustado de 74,9%. El guidance para el Q3 también fue excepcionalmente fuerte, con ingresos proyectados de entre $32,75B y $34,25B (muy por encima de los $23,66B estimados por el consenso) y un margen bruto cercano al 81%, impulsado principalmente por la demanda de memoria para centros de datos en la nube e inteligencia artificial.

Análisis Nasdaq (US100)

El precio ha perforado la zona de soporte relevante en torno a los 24.518 puntos, desplazándose hacia una región de soporte de mayor importancia situada cerca de los 24.282 puntos. En este contexto, el indicador MACD se aproxima a niveles mínimos relevantes, mientras el precio se mantiene alejado de sus medias móviles, lo que refuerza la relevancia técnica del soporte actual.

De este modo, el nivel clave se sitúa en el entorno de los 24.282 puntos. Si el precio logra sostenerse por encima de esta zona, podría producirse un movimiento correctivo en la región de los 24.604 puntos, correspondiente a una resistencia relevante. Por el contrario, la pérdida de este soporte abriría la puerta a una extensión de las caídas hacia el entorno de los 23.985 puntos.





Fuente: xStation5

Análisis OIL.WTI

El incremento de las tensiones geopolíticas ha impulsado al alza el precio del petróleo, permitiéndole superar su directriz bajista previa. Actualmente, el precio se mantiene por encima de los 91,93, aproximándose a una zona de resistencia relevante en torno a los 99,9, correspondiente a máximos anteriores.

En caso de que el precio logre superar este nivel, podría extender su movimiento alcista hacia la región de los 109, asociada al retroceso del 76,4% de la caída previa. Por el contrario, mientras se mantenga por debajo de esta resistencia, el activo podría continuar desarrollando una estructura de rango lateral, con posibles retrocesos hacia el soporte ubicado en los 91,93.





Fuente: xStation5

CONFERENCIA DE POWELL: CLAVES TRAS LA DECISIÓN DE LA FED

📊 Revisamos los mensajes clave de Powell tras mantener las tasas sin cambios, junto con las proyecciones de la Fed y la reacción de los mercados.

Accede a la grabación de este análisis esencial para entender el impacto de esta decisión en el mercado.

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