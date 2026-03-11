El índice chileno opera en rojo en una jornada marcada por el peso del conflicto en Medio Oriente sobre el sector aéreo y por resultados corporativos que mueven en direcciones opuestas a los componentes del índice.

El IPSA retrocede cerca de 1% en la sesión de este martes, en una jornada donde la presión vendedora supera con claridad a los compradores, de las 30 empresas que componen el índice, solo 9 logran mantenerse en terreno positivo. La cifra refleja un mercado que sigue procesando la incertidumbre global derivada del conflicto en Medio Oriente, mientras algunos emisores locales entregan señales fundamentales que van en sentido contrario al ruido externo.

En lo que va del año, el IPSA acumula una subida de apenas +1,17%, habiendo borrado la mayor parte del avance que registró en enero. El índice chileno no logra desacoplarse del entorno global de aversión al riesgo, donde el alza del petróleo, las amenazas de estanflación y la volatilidad en los mercados de renta variable desarrollados pesan sobre los flujos hacia economías emergentes.

La sesión en números

Fuente: Bolsa de Santiago.

El desglose de la jornada muestra con claridad el sesgo vendedor. Entre las alzas destacan CCU (+4,62%), Ripley (+2,71%), Parauco (+0,75%), ILC (+0,71%), Aguas-A (+0,60%), SQM-B (+0,36%), Copec (+0,33%), Mall Plaza (+0,24%) y Vapores (+0,22%).

En el otro extremo, las caídas más pronunciadas las encabezan LATAM (-3,56%), Cencosud Shopping (-2,37%), Salfacorp (-2,06%), Banco Santander (-1,92%) y Andina-B (-1,80%). Falabella cede -1,64%, Cencosud -1,51% y Colbún -1,38%. Los bancos también operan en rojo: Banco de Chile -1,09%, BCI -0,84% e Itaú Chile -1,14%.

LATAM encabeza las pérdidas

La mayor caída de la sesión corresponde a LATAM Airlines (LTM.US), con un retroceso de -3,56% hasta los $22,47 y un monto transado que supera los $18.484 millones, la acción más líquida del índice hoy, lo que indica que hay flujo activo de venta y no solo ausencia de compradores.

El combustible de aviación (jet fuel), que cotizaba entre $85 y $90 por barril antes del inicio de las operaciones militares contra Irán, escaló a un rango de entre $150 y $200 en cuestión de días, según datos de Air New Zealand. Es la señal de que toda la industria está recalibrando sus proyecciones en tiempo real.

LATAM es la aerolínea más grande de América Latina por pasajeros y la de mayor red internacional de la región, con operaciones en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Su modelo diversificado entre pasajeros y carga le da algo de colchón frente a aerolíneas de bajo costo puras, pero su exposición a rutas transoceánicas hacia Asia y Europa, exactamente donde el caos del espacio aéreo está generando los mayores desvíos y costos adicionales, le resta ese beneficio parcialmente.

En vuelos de largo radio, el combustible puede representar hasta el 35% del costo operativo total. Un dato que ilustra la magnitud del problema: según Reuters, un vuelo directo de Los Ángeles a Lima en LATAM pasó de $499 a $2.125 en una semana, un alza del 326% que captura parte del costo, pero que también amenaza con destruir demanda en el mediano plazo. El mercado descuenta ese riesgo hoy con el mayor volumen de transacciones del índice.

Sector financiero y energético, bajo presión

La banca chilena cierra la jornada en rojo de forma generalizada: Banco Santander -1,92%, Itaú Chile -1,14%, Banco de Chile -1,09% y BCI -0,84%. La presión responde a la combinación de un entorno de tasas más inciertas, el conflicto en Medio Oriente complica el margen de maniobra del Banco Central para bajar tasas, y al deterioro del apetito por riesgo global que castiga a la banca en economías emergentes.

En energía, Colbún cede -1,38% y Enel Chile -0,94%, en una jornada donde el alza del petróleo no se traduce en beneficio para las generadoras eléctricas locales, que operan con una matriz mayoritariamente renovable pero que enfrentan mayor presión en sus costos de operación y en las expectativas de demanda industrial. La excepción es Copec (+0,33%), que sí se beneficia marginalmente del alza del crudo dado su exposición al negocio de combustibles y su participación en Arauco, aunque el movimiento es acotado. SQM-B sube levemente (+0,36%), sostenida por el litio y el interés estructural de largo plazo en el sector de transición energética.

CCU sube 4,62%

En el extremo opuesto, CCU es la acción de mejor desempeño de la jornada con una subida de +4,62% hasta los $5.335,40, con un volumen de $4.949 millones transados, señal de convicción compradora, no solo de rebote técnico. El alza llega en medio de un nuevo episodio del litigio entre CCU y AB InBev ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

La multinacional AB InBev, a través de su filial Cervecería Chile, presentó nuevos antecedentes acusando a CCU, controlada por el Grupo Luksic y Heineken, de mantener exclusividades con bares, pubs y restaurantes en el canal on premise, lo que violaría acuerdos alcanzados previamente con la Fiscalía Nacional Económica. CCU respondió con dureza, calificando las acusaciones de “fácticamente infundadas y jurídicamente improcedentes”, argumentando que AB InBev “es plenamente consciente de que su caso carece de mérito sustantivo”. El mercado parece leer la posición defensiva de CCU como sólida y está premiando esa lectura. En el canal on premise, CCU mantiene el liderazgo nacional con marcas como Cristal, Royal Guard, Escudo y Austral Patagonia.

Ripley avanza por utilidades récord y plan de inversión para 2026

La segunda mejor performance corresponde a Ripley (+2,71% hasta $417), con un monto transado de $3.763 millones y casi 9 millones de acciones negociadas. El catalizador son las utilidades de $119.205 millones en 2025, un alza de 120,8% respecto a 2024 y el mejor resultado de su historia.

Los ingresos crecieron un 6,3% hasta $2,219 billones, impulsados principalmente por el dinamismo del segmento retail en Perú y por la mayor liquidez del período asociada a retiros de fondos previsionales. Las tres líneas de negocio de la compañía (retail, banco e inmobiliario) contribuyeron positivamente, consolidando la estrategia de eficiencia del grupo controlado por la familia Calderón. Para 2026, Ripley anunciará un plan de inversiones de US$55 millones. Parauco completa el podio de alzas con +0,75%.

Gráfico MSCI Chile (H1)

Fuente: xStation5.

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