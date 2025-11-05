El ISM de servicios supera claramente las expectativas. El S&P 500 continúa su recuperación.

El índice ISM de servicios en EE. UU. sube en octubre y alcanza máximo de ocho meses, con señales de presión inflacionaria

ISM de servicios (octubre) : 52,4 (pronóstico: 50,8; anterior: 50,0)

Subíndice de precios pagados : 70,0 (pronóstico: 68; anterior: 69,4)

Subíndice de nuevos pedidos : 56,2 (pronóstico: 51,0; anterior: 50,4)

Empleo: 48,2 (pronóstico: 47,6; anterior: 47,2)

La última lectura del PMI de servicios del ISM alcanzó un máximo de ocho meses, subiendo desde el umbral de 50, lo que indica una aceleración del sector servicios en EE. UU. y refuerza la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga su política restrictiva por más tiempo.

El subíndice de actividad empresarial repuntó a 54,3 desde 49,9, reflejando una expansión sólida. Los nuevos pedidos subieron a 56,2 —su nivel más alto desde octubre de 2024— lo que sugiere que la fuerte demanda podría mantenerse.

Sin embargo, el foco sigue siendo la inflación: el subíndice de precios pagados se elevó a 70,0 (desde 69,4), un máximo de tres años, indicando que los proveedores de servicios continúan trasladando los mayores costos a los consumidores. Esto refuerza las preocupaciones de la Fed sobre la persistencia de la inflación, dificultando el objetivo de llevarla al 2 %.

Aunque el índice de empleo mostró una leve mejora (48,2 desde 47,2), sigue en zona de contracción, y no alivia los temores de la Fed respecto a presiones salariales.

El informe presenta un panorama de crecimiento económico acelerado combinado con una fuerte presión inflacionaria dentro del sector servicios. El sólido repunte de la actividad empresarial y el salto en los precios pagados debilitan significativamente el argumento para un recorte de tasas en diciembre, y podrían llevar a la Fed a mantener su política actual por más tiempo.

The S&P 500 has been rebounding since early today and a strong economy should indicate that investors should not expect a slowdown in US corporate earnings in the fourth quarter. Source: xStation 5