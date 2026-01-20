El mercado alcista del uranio se acelera 📈 Regresa la euforia bursátil mientras Uranium Energy Corp sube un 35%

El uranio ha vuelto al centro de la atención de los inversionistas, luego de que el repunte de la materia prima impulsara a las acciones vinculadas al uranio hacia nuevos máximos históricos. Los precios del uranio han registrado una alza hasta los USD 85,25 por libra, alcanzando su nivel más alto en casi 18 meses.

El mercado está incorporando cada vez más una combinación de mayor demanda estructural y un impulso adicional de compra por parte de fondos de inversión. Las acciones de compañías como Uranium Energy Corp en Estados Unidos, Cameco en Canadá y Kazatomprom —el mayor productor mundial de uranio con sede en Kazajistán— han mostrado avances de magnitud histórica, impulsados por el fuerte regreso de la energía nuclear.

En comentarios recientes, Bank of America señaló que espera que los precios del uranio continúen al alza de forma sostenida en 2026, con el foco de los inversionistas probablemente inclinado hacia productores de gran escala como Cameco, en lugar de compañías mineras de menor tamaño.

El mercado alcista del uranio ha regresado… tras casi 20 años

Los precios del uranio ya han registrado un rebote significativo, aunque aún se mantienen muy por debajo de los máximos observados durante el mercado alcista previo de 2007. El sector soportó el impacto del desastre de Fukushima, pero hoy la narrativa vuelve a cambiar: el uranio reaparece como una de las fuentes de energía más eficientes y confiables en un mundo que busca suministro energético estable y escalable.

Fuente: Cameco

Factores clave detrás del alza en los precios del uranio

Un ciclo alcista más amplio en materias primas y recuperación de la demanda de largo plazo

El repunte del uranio se enmarca en un mercado alcista generalizado de las materias primas y en una reconstrucción de la demanda estructural . La energía nuclear es vista cada vez más como un pilar de la generación eléctrica estable y de bajas emisiones , además de ser clave para expandir la capacidad de cómputo y abastecer el desarrollo de la inteligencia artificial .

Cambio en el enfoque de Estados Unidos hacia la política nuclear

Gana impulso político la reconstrucción de la cadena de suministro doméstica de combustible nuclear en EE.UU. Las señales del mercado sugieren que algunos requisitos regulatorios para permisos vinculados a instalaciones de enriquecimiento de uranio se han flexibilizado, mientras el debate sobre la expansión de la infraestructura nuclear vuelve a la agenda pública.

Adaptación a las sanciones y a la menor disponibilidad de combustible nuclear ruso

Un factor estructural clave es el ajuste del mercado a las restricciones derivadas de las sanciones y al menor acceso al combustible nuclear ruso . El alejamiento gradual del uranio ruso está incrementando el interés en la cooperación con socios occidentales , como Cameco y Centrus , para estabilizar el suministro y cubrir eventuales brechas.

Compras más agresivas por parte de fondos y del mercado físico

La demanda de inversión vuelve a ganar protagonismo, especialmente a través de vehículos respaldados por uranio físico . En semanas recientes, el mercado puso el foco en la compra reportada de 100.000 libras de uranio por parte de la firma canadiense Sprott , reforzando la visión de que el capital institucional está regresando al sector con mayor convicción.

Apoyo a la energía nuclear desde el auge de los centros de datos

La rápida expansión de la infraestructura digital y la IA está impulsando la demanda por energía altamente confiable . Esto fortalece el argumento de que la energía nuclear podría convertirse en un pilar clave para abastecer centros de datos intensivos en consumo energético , respaldando de forma indirecta las expectativas de demanda de uranio.

Reducción de la oferta secundaria disponible

En el mediano y largo plazo, el mercado podría sentir con mayor fuerza la disminución de la oferta “líquida” proveniente de inventarios, material reprocesado y otras fuentes secundarias. Históricamente, este factor ha actuado como catalizador de alzas en las primas de precio cuando el mercado global se estrecha.

UEC.US (D1)

Nuevos reactores en Asia como base de la demanda de largo plazo

La presión alcista estructural podría intensificarse a medida que se pongan en marcha nuevas unidades nucleares , principalmente en China e India , pero también en otras economías en desarrollo donde la energía nuclear está ganando relevancia como pilar de la seguridad energética .

Perspectiva de demanda: el mercado identifica una brecha estructural persistente

Estimaciones del sector sugieren que la demanda global de uranio podría aumentar alrededor de 28% hacia 2030 , lo que implicaría una presión sostenida para que las compañías eléctricas refuercen sus coberturas de suministro, una mayor competencia por el material disponible y un impulso alcista en el mercado spot .

Uranium Energy Corp , la mayor compañía estadounidense dedicada a la producción de uranio dentro de Estados Unidos, alcanzó máximos históricos en la sesión previa, con una alza por encima de los USD 18 por acción , y acumula un avance superior al 36% en lo que va del año .

La volatilidad sigue siendo parte del escenario, pero los fundamentos se fortalecen

El mercado del uranio es naturalmente propenso a movimientos bruscos y episodios de correcciones rápidas . Aun así, crecen las señales de que la “nerviosidad” de corto plazo puede coexistir con una tendencia alcista de fondo , impulsada por el aumento en la actividad de contratación , las compras de utilities y el rol creciente de la energía nuclear dentro de la matriz energética global.

Uranium Energy Corp, la mayor compañía estadounidense dedicada a la producción de uranio dentro de Estados Unidos, alcanzó máximos históricos en la sesión previa, con una alza por encima de los USD 18 por acción, y acumula un avance superior al 36% en lo que va del año.

Fuente: xStation5

Las acciones de Centrus Energy —la mayor y, en la práctica, única gran compañía estadounidense especializada en el procesamiento de uranio— han registrado alzas excepcionales. Recientemente, el papel rebotó desde su media móvil de 200 días en el gráfico diario, retomando su tendencia alcista.

LEU.US (D1)



Fuente: xStation5

Las acciones de Cameco, el segundo mayor productor de uranio de Estados Unidos, marcaron un nuevo máximo histórico al alcanzar los USD 117 por acción.

CCJ.US (D1)

Fuente: xStation5

___________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí