El mercado cuestiona el gasto récord en inteligencia artificial tras los resultados de Alphabet y Tesla

Los futuros de los índices estadounidenses y la renta variable europea cotizan bajo presión tras la publicación de los resultados de Alphabet y Tesla. Los inversores comienzan a cuestionarse si el gasto récord en inteligencia artificial generará una rentabilidad lo suficientemente atractiva. Hace apenas unos meses, el aumento del gasto en inversión de capital (CAPEX) se consideraba ampliamente una sólida señal alcista para las empresas vinculadas a la IA. Hoy, en cambio, se está convirtiendo en un motivo creciente de preocupación.

Los inversores empiezan a cuestionar el enorme CAPEX destinado a la IA

Alphabet anunció su intención de invertir hasta 205.000 millones de dólares en gastos de capital durante 2026, frente a la previsión anterior de 190.000 millones. Por su parte, tras la publicación de los resultados de Tesla, Elon Musk afirmó que la compañía debe seguir invirtiendo en infraestructura de inteligencia artificial "tan rápido como podamos sin que resulte excesivamente derrochador".

Hace solo unos meses, este tipo de anuncios habría reforzado la narrativa de una revolución de la IA en plena aceleración y habría impulsado las ganancias de las acciones tecnológicas. Sin embargo, hoy los inversores se plantean una pregunta diferente: ¿están los grandes proveedores de servicios en la nube inmersos en una costosa carrera armamentística que podría acabar reduciendo la rentabilidad de todo el sector?

El deterioro del sentimiento en torno a las mayores compañías tecnológicas del mundo se ha trasladado rápidamente al conjunto de los mercados de renta variable.

Los futuros del S&P 500 caen alrededor de un 0,4%, mientras que los futuros del Dow Jones retroceden aproximadamente un 0,5%. En Europa, el Stoxx Europe 600 baja un 0,8%, el DAX alemán pierde un 0,8% y el CAC 40 francés cede cerca de un 1%. El mayor descenso de la sesión corresponde a STMicroelectronics, cuyas acciones se desploman cerca de un 15% tras la publicación de sus resultados trimestrales, mientras que Dassault Aviation avanza más de un 8% después de presentar unas cifras superiores a lo esperado.

Al mismo tiempo, el dólar estadounidense se mantiene relativamente estable, mientras que los precios del petróleo Brent y WTI suben más de un 3%, lo que alimenta las preocupaciones sobre la inflación y aumenta la presión sobre los costes de las empresas.

Cotización del Euro Stoxx 50

El contrato de futuros del Euro Stoxx 50 cotiza ligeramente a la baja en la sesión de hoy, aunque se mantiene cerca del límite superior de su canal alcista. La media móvil exponencial de 200 días (EMA 200) se sitúa actualmente en torno a los 5.900 puntos, mientras que una caída por debajo de los 5.800 puntos sigue siendo un escenario bajista plausible si la presión vendedora se intensifica. El siguiente nivel de resistencia relevante se encuentra cerca de los 6.500 puntos.

Fuente: xStation5

Cotización del Dax 40

El Dax 40 ha vuelto a caer por debajo de su media móvil exponencial de 50 días (EMA50), resaltada por la línea naranja, lo que sugiere que los vendedores están intentando recuperar el control del mercado a pesar del volumen de ventas relativamente bajo.

Fuente: xStation5

La IA entra en una nueva fase de valoración

Cada vez más inversores consideran que el período de entusiasmo incondicional en torno a la inteligencia artificial podría estar llegando a su fin. Tras meses de fuertes entradas de capital en las acciones de fabricantes de semiconductores, los fondos de inversión están comenzando a reducir su exposición al sector.

Esto no significa necesariamente el final del mercado alcista de la IA. Más bien, indica que los inversores están cambiando la forma en que valoran a las empresas relacionadas con esta tecnología. Los mercados ya no premian únicamente un mayor gasto en inversión, sino que exigen cada vez más pruebas de que los miles de millones de dólares destinados a centros de datos, chips de IA e infraestructura informática se traducirán en mayores beneficios, flujos de caja más sólidos y ventajas competitivas sostenibles.

Como consecuencia, para compañías como Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon y Tesla, la pregunta clave ya no es «¿Cuánto están invirtiendo en IA?», sino «¿Qué rentabilidad generarán esas inversiones?». Todo apunta a que esta será una de las principales temáticas de inversión para el sector tecnológico durante los próximos trimestres.

Noticias empresariales

SK Hynix limitó al 2,5% del total de acciones en circulación la cantidad de títulos cotizados en Corea del Sur que pueden convertirse en ADR (American Depositary Receipts) cotizados en Estados Unidos.

BNP Paribas presentó unos ingresos y un beneficio del segundo trimestre superiores a las expectativas de Wall Street.

UniCredit afirmó que es probable que tome el control de Commerzbank, mientras su consejero delegado, Andrea Orcel, avanza hacia la culminación de una de las mayores operaciones bancarias de Europa.

TotalEnergies registró un mayor beneficio en el segundo trimestre, impulsado por el aumento de los precios del petróleo crudo y de los productos refinados, aunque los resultados de su negocio de gas disminuyeron.

Nestlé acordó vender una participación del 50% de su negocio de agua embotellada a Platinum Equity por aproximadamente 3.000 millones de euros (3.400 millones de dólares), como parte de su estrategia de optimización de cartera.

Mayores movimientos en Europa

Segro (+4,9%) : Prologis confirmó su interés en una posible adquisición valorada en 14.000 millones de libras esterlinas.

: Prologis confirmó su interés en una posible adquisición valorada en 14.000 millones de libras esterlinas. Nokia (+4,2%) : La compañía publicó unas previsiones más sólidas de lo esperado, respaldadas por el creciente impulso de la demanda procedente de los centros de datos.

: La compañía publicó unas previsiones más sólidas de lo esperado, respaldadas por el creciente impulso de la demanda procedente de los centros de datos. Sartorius (+4,0%) : El EBITDA ajustado del primer semestre cumplió con las expectativas del mercado.

: El EBITDA ajustado del primer semestre cumplió con las expectativas del mercado. argenx (+3,6%) : El beneficio operativo del segundo trimestre superó las previsiones de los analistas.

: El beneficio operativo del segundo trimestre superó las previsiones de los analistas. Dassault Systèmes (+2,3%) : La empresa espera un crecimiento de los ingresos del tercer trimestre de entre el 3% y el 5% (sin IFRS y a tipos de cambio constantes).

: La empresa espera un crecimiento de los ingresos del tercer trimestre de entre el 3% y el 5% (sin IFRS y a tipos de cambio constantes). BE Semiconductor (+2,0%) : El fabricante de equipos para semiconductores prevé un margen bruto para el tercer trimestre de entre el 63% y el 65%, en línea con el consenso del mercado (64,9%).

: El fabricante de equipos para semiconductores prevé un margen bruto para el tercer trimestre de entre el 63% y el 65%, en línea con el consenso del mercado (64,9%). Daimler Truck (+1,2%) : Elevó sus previsiones sobre la mejora de su negocio en Norteamérica.

: Elevó sus previsiones sobre la mejora de su negocio en Norteamérica. Fuchs (+1,0%) : Sus acciones registraron ganancias moderadas tras la publicación de resultados.

: Sus acciones registraron ganancias moderadas tras la publicación de resultados. Deutsche Börse (-1,4%) : El EBITDA del segundo trimestre superó las expectativas, mientras que la compañía mejoró sus previsiones de ingresos financieros.

: El EBITDA del segundo trimestre superó las expectativas, mientras que la compañía mejoró sus previsiones de ingresos financieros. Var Energi (-2,3%) : RBC rebajó su recomendación sobre el sector, aunque mantuvo un precio objetivo de 55 coronas noruegas (NOK).

: RBC rebajó su recomendación sobre el sector, aunque mantuvo un precio objetivo de 55 coronas noruegas (NOK). Moncler (-4,0%) : Los ingresos del segundo trimestre estuvieron, en términos generales, en línea con las expectativas del mercado.

: Los ingresos del segundo trimestre estuvieron, en términos generales, en línea con las expectativas del mercado. STMicroelectronics (-5,9%): La compañía proyectó un mayor crecimiento de los ingresos gracias a la demanda vinculada a la inteligencia artificial, pero los inversores reaccionaron negativamente a los resultados.

Precio de la acción de STMicroelectronics

Las acciones del principal fabricante europeo de semiconductores retroceden hasta niveles no vistos desde mayo de este año. Anteriormente, el valor encontró un importante soporte en torno a los 50 euros, un nivel que también actuó como zona de consolidación durante los máximos del mercado registrados en 2023.

Fuente: xStation5