- El Nasdaq 100 sigue recuperando terreno y se acerca a máximos históricos mientras la temporada de resultados mantiene el impulso.
- Las empresas del S&P 500 están superando expectativas con una consistencia que refuerza el rally pese a la volatilidad en big tech.
- El crecimiento de beneficios vuelve a situarse en doble dígito y las revisiones al alza confirman que el ciclo corporativo sigue fuerte.
- Las compañías con mayor exposición internacional brillan gracias al dólar más débil, con NVIDIA actuando como un motor adicional.
Los futuros del Nasdaq 100 suben un 0,15% hoy y se acercan a la zona de 26.000 puntos. El índice parece a un paso de territorio récord, incluso mientras continúa la presión vendedora en varios pesos pesados tecnológicos como Microsoft y Palantir. La temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025 ya ha pasado claramente su ecuador y el mercado está recibiendo un conjunto de señales bastante coherentes: las empresas están cumpliendo, las revisiones mejoran y el crecimiento de beneficios sigue en doble dígito.
Lo que sabemos con certeza (con el 59% del S&P 500 ya reportado)
-
El 76% supera expectativas de BPA y el 73% supera ingresos.
-
Los beneficios publicados están un 7,6% por encima de las estimaciones, en línea con los promedios históricos.
-
Los ingresos superan previsiones en un 1,4%, igualando la media de 10 años.
-
El crecimiento combinado del BPA es del 13% interanual, lo que sería el quinto trimestre consecutivo con crecimiento de doble dígito.
-
El crecimiento combinado de ingresos es del 8,8%, el ritmo más fuerte desde el 3T 2022.
-
Las revisiones en temporada han elevado las expectativas desde el 8,3% previsto a final de diciembre hasta el 13% actual.
-
Para el primer trimestre de 2026, 23 compañías han dado guías negativas y 28 positivas.
-
El PER adelantado a 12 meses del S&P 500 es 21,5, por encima de las medias de 5 y 10 años, lo que hace que la calidad de los resultados importe aún más.
¿Por qué la tecnología y las empresas con exposición global brillan más ahora?
El factor clave es la exposición geográfica: con un dólar más débil, las compañías con más ventas fuera de EE. UU. muestran un crecimiento claramente superior.
-
Empresas con >50% ventas en EE. UU.: beneficios +10%, ingresos +7,7%
-
Empresas con >50% ventas fuera de EE. UU.: beneficios +17,7%, ingresos +11,9%
El matiz importante: NVIDIA es el mayor contribuyente a esa diferencia. Excluyéndola, el crecimiento baja a +12% en beneficios y +9,9% en ingresos. La brecha se reduce, pero no desaparece: el viento de cola del FX y la exposición global son reales, con NVDA como turbo adicional.
Catalizadores de crecimiento del mercado
- Las sorpresas positivas de BPA han venido sobre todo de Communication Services, Health Care y Financials.
- Desde el 31 de diciembre, los mayores impulsores del crecimiento de beneficios han sido Industrials, Tecnología y Communication Services.
- En ingresos, los mayores contribuyentes han sido Tecnología, Communication Services, Health Care e Industrials.
- 9 de 11 sectores muestran crecimiento interanual de beneficios, liderados por Tecnología, Industrials y Communication Services.
- Solo Consumer Discretionary y Health Care muestran caídas.
Precio del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 cotiza por encima de la EMA 200 (línea roja) y se sitúa a unos 1.000 puntos del máximo histórico cerca de 26.400.
Fuente: xStation5
