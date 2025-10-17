El Nasdaq 100 repunta tras declaraciones de Trump sobre China 💡

- Wall Street reaccionó con tono positivo ante las últimas declaraciones de Donald Trump sobre las relaciones con China.
- Wall Street reaccionó con tono positivo ante las últimas declaraciones de Donald Trump sobre las relaciones con China.
Índices como el Nasdaq 100 (US100) y otros contratos vinculados a los principales índices estadounidenses registran un rebote, impulsados por una serie de comentarios moderados y optimistas del expresidente. Trump destacó, entre otras cosas, que “un arancel del 100 % no es una solución a largo plazo” y que las negociaciones con China deben buscar un “acuerdo justo”.
Además, anunció una reunión con el presidente Xi Jinping dentro de las próximas dos semanas, lo cual ha sido interpretado por los mercados como una señal de posible desescalada en las tensiones comerciales.
Fuente: xStation
____________
🚀 ¿Quieres aprovechar los movimientos del US100 y otros índices globales en tiempo real? Abre tu cuenta real en XTB y opera con análisis, herramientas avanzadas y ejecución profesional.
👉 Abre la tuya hoy
El índice VIX cae un 10% en medio del intento de rebote de Wall Street 🗽
3 mercados a seguir la próxima semana – (17.10.2025)
Declaraciones de Musalem, de la Fed, sobre la economía estadounidense y los aranceles 🗽
Los metales preciosos registran caídas 📉 El oro retrocede un 2% y la plata cae un 4%.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.