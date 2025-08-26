El Nasdaq 100 sube levemente antes del informe de Nvidia 🗽

El sentimiento en Wall Street es mixto al inicio de la sesión del martes. El US2000 gana un 0,5%, mientras que el US100 sube ligeramente antes del esperado informe de Nvidia.

Los datos macroeconómicos en EE. UU. superaron las expectativas: los bienes duraderos, el índice de confianza del consumidor del Conference Board y el índice de la Fed de Richmond mostraron resultados por encima de lo previsto.

Nvidia en foco

El mercado espera con ansiedad los resultados financieros de Nvidia (NVDA.US), que se publicarán al cierre de Wall Street. La acción gana cerca de un 0,5% en la sesión, cotizando cerca de máximos históricos.

En lo que va del año, Nvidia acumula una subida del 34% y fue el valor con mejor desempeño del Dow Jones en la jornada previa.

Según el Conference Board: “La proporción de consumidores que esperan una recesión en los próximos 12 meses aumentó en agosto al nivel más alto desde el pico de abril. Las expectativas de inflación promedio a 12 meses de los consumidores repuntaron tras tres meses consecutivos de descenso y alcanzaron el 6,2% en agosto —frente al 5,7% en julio—, aunque todavía por debajo del pico de abril del 7%.”

Noticias corporativas destacadas

EchoStar (SATS.US) se disparó casi 80% tras anunciar un acuerdo con AT&T por licencias de espectro valoradas en 23,000 millones de dólares . El acuerdo refuerza la estrategia de AT&T en 5G y fibra .

Interactive Brokers sube después de que S&P Dow Jones Indices confirmara su inclusión en el S&P 500 , reemplazando a Walgreens Boots Alliance .

Talen Energy ganó un 4,3% al ser seleccionada para entrar en el S&P MidCap 400 .

Advanced Micro Devices (AMD) avanza tras la mejora de recomendación de Truist de “Mantener” a “Comprar” y la revisión de su precio objetivo de 173 a 213 dólares , destacando su potencial para ganar cuota frente a Nvidia .

Eli Lilly sube más de 2% después de reportar resultados positivos en su pastilla experimental para adelgazar ( orforglipron ), que mostró pérdidas de peso de hasta 10,5% en pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad.

Palantir Technologies cae tras conocerse que su CEO, Alex Karp , vendió más de 400,000 acciones la semana pasada.

Serina Therapeutics se disparó un 31% después de que la FDA apoyara los ensayos de su fármaco experimental contra el Parkinson ( SER-252 ).

Semtech avanzó tras reportar EPS de 0,41 dólares, superando expectativas, con ingresos de 258 millones (+20% interanual).

Heico brilla tras sólidos resultados trimestrales

Las acciones de Heico (HEI.US) subieron un 8,5% tras publicar resultados del 3T 2025 que superaron las previsiones y alcanzaron ventas récord.

Ingresos totales : 1,150 millones de dólares (+15,7% interanual).

EPS: 1,26 dólares (+30% interanual vs. 0,97 del año pasado).

Segmentos de negocio

Flight Support Group (FSG): Ingresos: 802,7 millones (+17,8% interanual). Ingreso operativo: 198,3 millones.

Electronic Technologies Group (ETG): Ingresos: 355,9 millones (+10,5% interanual). Ingreso operativo: 81 millones.

Corporate & Intersegment: Ingresos: –10,9 millones (–5% interanual). Pérdida operativa: –14,3 millones, mejor que lo previsto.



La compañía reportó fuerte demanda orgánica en ambos segmentos y destacó la contribución de adquisiciones recientes. En julio, adquirió Gables Engineering, expandiendo su negocio hacia controles avanzados de aviónica.

Con estos resultados, Heico entregó ventas y ganancias récord, consolidándose como uno de los principales ganadores de la jornada.

