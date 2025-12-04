El Nasdaq 100 sube un 6% en 2 semanas. ¿Cuál es el motivo?

Los principales catalizadores del repunte en las últimas 2 semanas del Nasdaq 100 son la sólida temporada de resultados del tercer trimestre y las expectativas de un cambio importante en las prioridades políticas de la Reserva Federal en 2026. Kevin Hassett podría ser el nuevo presidente de la Fed, de quien se espera que favorezca la reducción de los costes de endeudamiento y, por tanto, mejore la financiación de la deuda, continuando la revolución tecnológica de la inteligencia artificial. El incremento de las acciones de Alphabet ha compensado casi por completo la caída del precio de las acciones de Nvidia, mientras que la intensificación de la competencia en los modelos de lenguaje, donde Google Gemini se encuentra actualmente en el punto de mira, está captando la atención de los inversores.

Varios bancos, incluidos J.P. Morgan y Barclays, han emitido recientemente pronósticos optimistas para 2026. Las señales provenientes de instituciones estadounidenses sugieren que 2026 podría seguir estando dominado por las subidas en los activos de riesgo. La división de gestión de patrimonios privados de Bank of America ha recomendado una asignación del 2% al 4% a criptomonedas, en línea con las expectativas de un dólar más débil y la continua entrada de capitales a los mercados de valores.

El crecimiento económico se mantiene intacto, y los datos macroeconómicos no apuntan a un aumento del riesgo de recesión. La última lectura de solicitudes de subsidio por desempleo fue de 216.000, una de las más bajas en muchos meses. Además, los datos de servicios del ISM de ayer arrojaron cifras relativamente sólidas, aunque el informe de ADP destacó cierto enfriamiento en el mercado laboral estadounidense. Esta dinámica aumenta la probabilidad de que se hayan incorporado en los precios recortes de tipos más agresivos de la Reserva Federal. Al próximo recorte, previsto para diciembre, ahora se le asigna una probabilidad cercana al 90%.

Cotización del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 se mantiene por encima de las dos medias móviles clave: la EMA50 (naranja) y la EMA200 (roja). El índice puede consolidarse entre 23.500 y 25.900 puntos antes de determinar su próxima dirección. Si se produce una ruptura al alza, se abrirá el camino hacia la zona de máximos en los 26.100 puntos. En la otra dirección, el primer soporte relevante aparece en los 22.400 puntos. Por otro lado, las expectativas para 2026 siguen siendo positivas, lo que podría impulsar un "rally de Navidad" en el parqué estadounidense.

Fuente : Plataforma de XTB