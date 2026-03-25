El Nasdaq retrocede tras nuevas declaraciones desde Irán

Conclusiones clave Irán rechaza negociar un alto el fuego en el contexto actual.

Los futuros del Nasdaq reaccionan a la baja tras la noticia.

EE. UU. continúa impulsando esfuerzos para lograr una tregua.

Según fuentes citadas por la agencia iraní Fars, Irán no aceptará un alto el fuego ni participará en un proceso de este tipo con una parte que haya violado sus acuerdos. Reacción del mercado Tras estos comentarios, los futuros del Nasdaq 100 (US100) registraron una caída inicial, reflejando el deterioro del sentimiento en los mercados ante la falta de avances diplomáticos. Irán señaló que, en las condiciones actuales, las negociaciones no son beneficiosas. No obstante, también indicó que Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar una tregua. Fuente: xStation

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.