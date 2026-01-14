El Nasdaq100 cae un 0,5% antes de una decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. y datos macroeconómicos clave 🚨

De cara a publicaciones macro clave en EE. UU. y a la decisión del Tribunal Supremo sobre los aranceles, el sentimiento en torno a los índices bursátiles estadounidenses se mantiene lejos del optimismo. A pesar del dato alentador de inflación (IPC) conocido ayer, el mercado lo dejó en segundo plano y las acciones cerraron con caídas.

Los futuros del Nasdaq 100 retroceden más de 0,5%, mientras que el índice de volatilidad VIX avanza en torno a 3%. Si el Nasdaq 100 no logra recuperar rápidamente los 25.800 puntos, a los compradores les podría resultar difícil sostener el impulso alcista en el corto plazo. El índice ha sido rechazado en cuatro ocasiones recientes cerca de la zona de 26.000 puntos y ahora se sitúa por debajo de dos medias móviles clave, las EMA de 50 y 200 períodos. El RSI continúa descendiendo hacia la zona de 35, aunque todavía no ha entrado en terreno de sobreventa.

Tras la temporada de resultados, las acciones de Wells Fargo registran una caída cercana al 1,5%, mientras que Bank of America muestra una leve alza. En general, los resultados del sector bancario han sido decepcionantes para Wall Street: JPMorgan retrocedió más de 4% en la sesión previa.

La atención del mercado se traslada ahora a las 10:30 (GMT -3), con la publicación del IPP de EE. UU. y las ventas minoristas, y más tarde, alrededor de las 12:00 (GMT -3), cuando el Tribunal Supremo podría emitir su fallo sobre los aranceles. Además, los mercados podrían reaccionar de forma “alérgica” ante cualquier escenario que implique intervención de EE. UU. en Irán, lo que elevaría el riesgo geopolítico global y podría impulsar el precio del petróleo en el corto plazo. Un contexto así podría complicar el camino de la Reserva Federal, reforzando el argumento para mantener las tasas sin cambios por más tiempo.

Por el contrario, un movimiento de regreso por encima de los 28.000 puntos podría activar un nuevo tramo alcista.

