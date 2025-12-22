El Nikkei 225 recupera los 50.000 puntos

El Nikkei 225 repunta un 1,84% mientras que el Dax 40 cotiza ligeramente a la baja en el premercado. El par USD/JPY retrocedió desde un máximo intradía de 157,75 hasta mínimos en 157,25. La demanda del yen japonés está respaldada por las intervenciones verbales del jefe de la diplomacia cambiaria, Atsushi Mimura, quien advirtió contra movimientos "unilaterales y violentos" y anunció "medidas apropiadas" contra la volatilidad excesiva.

Política monetaria

China ha mantenido sin cambios sus tipos de interés de referencia por séptimo mes consecutivo. Los tipos de interés a uno y cinco años se mantuvieron en el 3% y el 3,5%, respectivamente. El tipo anual sirve de referencia para nuevos préstamos, mientras que el tipo a cinco años afecta a los tipos de interés hipotecarios. Esta decisión se tomó en el contexto de los desfavorables datos económicos de China correspondientes a noviembre.

Otros mercados

El precio del barril de crudo WTI sube un 1,1% tras el aumento de las tensiones geopolíticas, incluyendo la incautación de un petrolero venezolano por parte de Estados Unidos durante el fin de semana. Las persistentes tensiones entre Israel e Irán también han contribuido a la recuperación de una pequeña prima de riesgo en los precios del petróleo.

La plata continúa con sus impresionantes subidas en la tendencia alcista a largo plazo. Hoy repunta un 3% alcanzando un nuevo máximo histórico por encima de los 69 dólares por onza. El oro también sube y supera los 4.400 dólares por onza, también en máximos históricos. Otros metales preciosos como el platino y el paladio también suben un 4% y un 5% respectivamente. También se puede apreciar un buen tono en las criptomonedas, con el Bitcoin subiendo un 0,6% y el Ethereum un 1,1%.

Seminario en directo

