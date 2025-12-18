El Nikkei 225 retrocede hasta el soporte de 49.000 puntos

La jornada de Asia-Pacífico se caracteriza por un sentimiento dispar, aunque notablemente mejor que el cierre de la sesión de ayer en Wall Street. Los índices mantienen un desempeño mixto mientras que el Nikkei 225 retrocede un 0,9% hasta los 49.000 puntos.

El yen vuelve a ser una de las divisas más débiles del G10. El secretario jefe del Gabinete, Kihara, reiteró que las autoridades están monitorizando de cerca el tipo de cambio y los rendimientos a largo plazo, pero no ofreció indicios de una posible intervención.

Resultados de Micron

La confianza del mercado en Wall Street mejoró tras la publicación de los resultados de Micron. La acción subió un 8% en las operaciones fuera de horario. Las nuevas previsiones de Micron prevén unos beneficios ajustados para el segundo trimestre de 8,42 dólares por acción, casi el doble de lo previsto.

Micron confirmó que la limitada oferta de memoria y la creciente demanda de centros de datos de IA están impulsando considerablemente los precios al alza. La dirección advirtió que el mercado seguirá con un desabastecimiento al menos hasta 2026, y que muchos clientes están recibiendo mucha menos memoria de la que solicitan. La compañía está negociando contratos plurianuales, aumentando la inversión en capital para 2026 a 20.000 millones de dólares y reestructurando sus operaciones.

Informes económicos

El PIB neozelandés del tercer trimestre superó las expectativas, con un aumento intertrimestral del PIB del +1,1% (frente al 0,9% previsto). El repunte vino impulsado por la inversión, aunque el consumo de los hogares se mantuvo más débil. En términos anuales, la producción se mantiene un 0,5% por debajo del nivel del año pasado, por lo que la recuperación aún es incompleta.

Washington aprobó un paquete récord de más de 10.000 millones de dólares para la venta de armas a Taiwán. Incluye 82 HIMARS, 420 ATACMS, aproximadamente 4.000 millones de dólares en obuses autopropulsados ​​y más de 1.000 millones de dólares en drones, lo que aumenta significativamente la capacidad de ataque de largo alcance de Taiwán. Es casi seguro que la decisión provocará una fuerte reacción de Pekín y aumentará las tensiones entre Estados Unidos y China.

Política monetaria

El Banco de Inglaterra anunciará hoy su decisión sobre los tipos de interés. Se espera que el Banco de Inglaterra reduzca el tipo de interés bancario en 25 puntos básicos, hasta el 3,75%.

Por su parte, esperamos que el Banco Central Europeo mantenga los tipos sin cambios en su reunión de hoy, al tiempo que indica que la fase principal del ciclo de flexibilización está a punto de completarse.