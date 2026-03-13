- Las acciones de BE Semiconductor se disparan más de un 10% en plena oleada de rumores de compra.
- Lam Research y Applied Materials entran en escena y el mercado se enciende.
- Las acciones de BE Semiconductor se disparan más de un 10% en plena oleada de rumores de compra.
- Lam Research y Applied Materials entran en escena y el mercado se enciende.
Las acciones de BE Semiconductor Industries NV (BESI.NL) suben actualmente alrededor de un 11% tras informaciones de Reuters de que el fabricante neerlandés de equipos para semiconductores es objetivo de una posible adquisición. Según fuentes de la agencia, la compañía está trabajando con Morgan Stanley para evaluar posibles ofertas, y entre las partes interesadas estarían Lam Research (LRCX.US) y Applied Materials (AMAT.US). En un comunicado oficial, la empresa confirmó que “ha tomado nota de las recientes informaciones en los medios”, pero subrayó que no comenta especulaciones de mercado y que sigue “plenamente comprometida con su estrategia de crecimiento como compañía independiente”.
La empresa ha sido considerada desde hace tiempo un objetivo atractivo de adquisición gracias a su sólido rendimiento financiero y su posición líder en tecnología de hybrid bonding, clave en el segmento de chips de IA. En 2025, los pedidos relacionados con inteligencia artificial representaron aproximadamente la mitad de las reservas totales de la compañía.
Las acciones de BE Semiconductor Industries NV abrieron la sesión con un fuerte gap alcista, que incluso superó brevemente el máximo histórico de la empresa.
Bitcoin supera los USD 72.000 mientras la guerra entre EE.UU., Israel e Irán mantiene en vilo a los mercados globales
Bitcoin sube 3% y pone a prueba un posible cambio de tendencia
La bolsa hoy: EE. UU. otorga una licencia de 30 días para comprar petróleo ruso
Bitcoin se mantiene cerca de los USD 70.000 y supera en rendimiento a acciones y oro pese a la guerra en Medio Oriente
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.