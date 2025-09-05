Wall Street cerró la sesión con subidas: tanto el S&P 500 como el Dow Jones subieron un 0,8%. Por su parte, el Nasdaq subió un 1% y el Russell 2000 un 1,3%. El optimismo se vio respaldado por las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

La confianza se vio impulsada por datos laborales más débiles en EE. UU.: el informe de ADP mostró un menor crecimiento del empleo. Los inversores ahora esperan el informe oficial de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que podría confirmar la necesidad de recortes de tipos.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses cayeron a mínimos de cuatro meses, lo que aumentó el atractivo de las acciones.

En Japón, los datos macroeconómicos sorprendieron positivamente: los salarios aumentaron un 3% interanual y el gasto de los hogares un 2,2% interanual. Entre las empresas en alza en Wall Street, American Eagle destacó, con un alza del 38% en sus acciones gracias a un sólido pronóstico de ventas. T. Rowe Price también avanzó (+5,8%) tras anunciar una alianza con Goldman Sachs.

Broadcom superó las expectativas en el tercer trimestre de 2025: sus ingresos aumentaron un 22% interanual hasta los 16.000 millones de dólares, las ganancias por acción ascendieron a 1,69 dólares, frente a los 1,66 dólares previstos, y el segmento de IA creció un 63% hasta los 5.200 millones de dólares, con una previsión de 6.200 millones de dólares para el próximo trimestre.

La compañía también anunció un nuevo contrato de IA por valor de 10.000 millones de dólares con OpenAI y elevó su pronóstico para el cuarto trimestre a 17.400 millones de dólares, lo que resultó en un aumento del 3% al 4,6% en el precio de las acciones en las operaciones fuera de horario.

Otros mercados

Además, el aumento del hashrate de la red Bitcoin indica estabilidad tecnológica, pero históricamente, la volatilidad de septiembre podría ser preocupante.

El oro está experimentando una corrección tras alcanzar niveles récord: los inversores están recogiendo beneficios, lo que provoca un retroceso temporal en el precio del metal. Por su parte, los precios del petróleo cayeron en previsión de la reunión de la OPEP+.

El mercado de criptomonedas muestra señales de cautela: Bitcoin oscila alrededor del nivel de 110.000 USD y los inversores compran en las caídas.