El oro cae 2,5% tras escalada en Medio Oriente impulsada por Trump

- El oro y la plata caen con fuerza, presionados por el fortalecimiento del dólar y el alza de tasas.
- La escalada en Medio Oriente impulsa al petróleo, elevando riesgos inflacionarios.
- Los metales preciosos pierden atractivo ante un entorno de mayor rendimiento real y tensión geopolítica.
- El oro y la plata caen con fuerza, presionados por el fortalecimiento del dólar y el alza de tasas.
- La escalada en Medio Oriente impulsa al petróleo, elevando riesgos inflacionarios.
- Los metales preciosos pierden atractivo ante un entorno de mayor rendimiento real y tensión geopolítica.
El oro y la plata vuelven a caer en la jornada, tras el discurso de Donald Trump, centrado principalmente en el conflicto con Irán. Estados Unidos está aumentando su presencia en Medio Oriente, y Trump señaló que las próximas semanas podrían traer una ola significativa de ataques sobre la infraestructura energética iraní, lo que podría generar un fuerte retroceso en la capacidad del país.
Incluso antes del discurso, fuentes de inteligencia estadounidense citadas por medios indicaban que Irán había adoptado una postura contraria a avanzar en negociaciones para un alto al fuego. Tras las declaraciones del presidente, Irán afirmó que continuará la guerra hasta lograr una victoria total y hasta que Trump “se arrepienta” de haber iniciado los ataques.
Como consecuencia, los mercados muestran una creciente preocupación por un mayor aumento en los precios del petróleo y un fortalecimiento del dólar estadounidense, apoyado por el alza en los rendimientos del Tesoro y los temores inflacionarios, lo que está presionando a la renta variable y a los metales preciosos.
Gráficos de oro y plata (marco temporal D1)
El oro cae cerca de 2,5%, mientras que la plata retrocede casi 5%. Este último metal muestra mayor sensibilidad al ciclo económico y a las perspectivas de la industria global, que se ven afectadas negativamente por disrupciones como un posible bloqueo del Estrecho de Ormuz.
Fuente: xStation5
Fuente: xStation5
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