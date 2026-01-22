El oro gana un 1%, la plata sube un 3% . Los metales preciosos vuelven a acercarse a niveles récord

Pese al renovado tramo alcista de las acciones en Estados Unidos, un dólar más débil está respaldando nuevas alzas en los metales preciosos. El oro vuelve a avanzar hacia la zona de USD 4.890 por onza, mientras que la plata se mantiene cerca de niveles récord en torno a USD 95 por onza, con un alza cercana a 3% en la jornada.

Los datos de Estados Unidos publicados hoy (inflación PCE y solicitudes de desempleo) se ubicaron mayoritariamente en línea con lo esperado y, en teoría, podrían haber favorecido una corrección en los metales, considerando que algunas lecturas estuvieron ligeramente por sobre las previsiones. Sin embargo, la acción del precio sugiere que el rally está siendo impulsado por fuerzas más estructurales.

El mercado parece contar con el respaldo de un amplio conjunto de compradores, que están acumulando volúmenes significativos en gran medida al margen de las oscilaciones de corto plazo en los datos macroeconómicos. La incertidumbre persistente en las relaciones transatlánticas también está apuntalando el sentimiento. Además, un rally prolongado del apetito por riesgo puede, por sí mismo, incrementar la demanda de cobertura, dirigiendo de forma natural la atención principalmente hacia el oro.

