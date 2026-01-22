El oro gana un 1%, la plata sube un 3% . Los metales preciosos vuelven a acercarse a niveles récord

Pese al renovado tramo alcista de las acciones en Estados Unidos, un dólar más débil está respaldando nuevas alzas en los metales preciosos. El oro vuelve a avanzar hacia la zona de USD 4.890 por onza, mientras que la plata se mantiene cerca de niveles récord en torno a USD 95 por onza, con un alza cercana a 3% en la jornada.
Los datos de Estados Unidos publicados hoy (inflación PCE y solicitudes de desempleo) se ubicaron mayoritariamente en línea con lo esperado y, en teoría, podrían haber favorecido una corrección en los metales, considerando que algunas lecturas estuvieron ligeramente por sobre las previsiones. Sin embargo, la acción del precio sugiere que el rally está siendo impulsado por fuerzas más estructurales.
El mercado parece contar con el respaldo de un amplio conjunto de compradores, que están acumulando volúmenes significativos en gran medida al margen de las oscilaciones de corto plazo en los datos macroeconómicos. La incertidumbre persistente en las relaciones transatlánticas también está apuntalando el sentimiento. Además, un rally prolongado del apetito por riesgo puede, por sí mismo, incrementar la demanda de cobertura, dirigiendo de forma natural la atención principalmente hacia el oro.
Oro (Gráfico temporalidad 1 hora)
Fuente: xStation5
_________
Resumen diario: Locura de metales preciosos, la plata supera los $101 y sube un 5%
Precios del gas natural se disparan a máximos ante ola de frío extremo en Estados Unidos
Dólar hoy Colombia: ¿Fin del rally del peso? El dólar rebota desde los 3.633 ante señales de cautela
Dólar hoy México: estabilidad bajo los 17.50, entre el débil dato de actividad económica y el ruido arancelario de Trump
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.