🔝El oro se acerca a los 3.600 USD

11:31 5 de septiembre de 2025

El oro sube casi un 1% mientras los débiles datos de EE. UU. reavivan los temores de recesión

Los datos del mercado laboral en EE. UU. resultaron muy débiles. A pesar de que se esperaba una creación de alrededor de 75.000 empleos, la cifra final fue de apenas 22.000. Los datos de julio se revisaron ligeramente al alza, pero el balance neto de los dos últimos meses ya es negativo, lo que indica un deterioro creciente del mercado laboral. La tasa de desempleo subió como se esperaba hasta el 4,3% interanual, mientras que la dinámica salarial se desaceleró al 3,7% interanual.

Estos datos sugieren claramente que la Reserva Federal debe recortar los tipos de interés en su reunión de septiembre. Incluso si la inflación de agosto sorprende con una lectura más alta, es importante recordar que la Fed tiene un doble mandato: estabilidad de precios y máximo empleo. En su último discurso, Jerome Powell indicó que el mercado laboral se ha debilitado claramente, lo que condiciona un posible ajuste en la política monetaria. No obstante, los datos actuales pueden estar señalando que la Fed ya llega tarde con los recortes y que podría producirse una desaceleración económica más profunda, que exigiría un recorte mayor. Actualmente, un recorte en septiembre está descontado al 100%.

El mercado ya descuenta casi 3 recortes para este añoFuente: Bloomberg Finance LP

Unos tipos de interés más bajos y el aumento del riesgo de desaceleración o recesión son buenas noticias para el oro, considerado un activo refugio. El metal sube alrededor de un 1% hoy, probando la zona de 3.580 USD por onza. El nivel de 3.600 USD está reforzado por el retroceso de Fibonacci 127,2% de la última gran ola bajista. Los soportes para el oro, en caso de corrección, se sitúan en 3.500 USD y 3.430 USD por onza.

 

_______

 

