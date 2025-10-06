Leer más
13:44 · 6 de octubre de 2025

El cacao registra un alza del 2% desde su nivel más bajo en 20 meses 🍫

Tablespoon of cocoa powder
Conclusiones clave
COCOA
Mat. Primas
-
-
Conclusiones clave

  • El cacao alcanzó su nivel más bajo en 20 meses durante la sesión de hoy en Londres.

  • Los futuros rebotaron desde la media móvil exponencial (EMA) de 200 semanas.

  • Cacao: +2%.

Los futuros del cacao (COCOA) rompen una racha bajista de cuatro jornadas, encontrando soporte en la media móvil exponencial de 200 semanas (EMA200, línea negra).

Los precios del cacao en la Bolsa de Londres repuntaron hoy desde un mínimo de 20 meses (actualmente: +2%), aunque la mejora en las perspectivas de oferta probablemente mantendrá la presión sobre el precio de la materia prima. Según una encuesta de Bloomberg, la estabilización de las condiciones climáticas en África Occidental y la mayor inversión de los productores en cultivos más amplios podrían generar un excedente de cacao cercano a las 186.000 toneladas en la próxima temporada.

🌍 El repunte del cacao refleja la recuperación del mercado de materias primas.
Opera commodities agrícolas y diversifica tu cartera con XTB.
👉 Abre tu cuenta real aquí.

El cacao (COCOA) ha mantenido una tendencia bajista constante durante ocho semanas, lo que ha llevado al RSI en el marco temporal semanal (W1) a territorio de sobreventa.
Fuente: xStation5

8 de octubre de 2025, 04:08

🥇El oro rompe la barrera de los 4.000 dólares
7 de octubre de 2025, 14:46

Decisión de Tasas del RBNZ: El Mercado Espera una Mayor Flexibilización tras el Shock del PIB
7 de octubre de 2025, 14:11

⏬El Nasdaq 100 cae un 0,5%
7 de octubre de 2025, 12:40

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable pese a caída en la producción automotriz

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.