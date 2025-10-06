El cacao registra un alza del 2% desde su nivel más bajo en 20 meses 🍫

-
El cacao alcanzó su nivel más bajo en 20 meses durante la sesión de hoy en Londres.
Los futuros rebotaron desde la media móvil exponencial (EMA) de 200 semanas.
Cacao: +2%.
Los futuros del cacao (COCOA) rompen una racha bajista de cuatro jornadas, encontrando soporte en la media móvil exponencial de 200 semanas (EMA200, línea negra).
Los precios del cacao en la Bolsa de Londres repuntaron hoy desde un mínimo de 20 meses (actualmente: +2%), aunque la mejora en las perspectivas de oferta probablemente mantendrá la presión sobre el precio de la materia prima. Según una encuesta de Bloomberg, la estabilización de las condiciones climáticas en África Occidental y la mayor inversión de los productores en cultivos más amplios podrían generar un excedente de cacao cercano a las 186.000 toneladas en la próxima temporada.
🌍 El repunte del cacao refleja la recuperación del mercado de materias primas.
El cacao (COCOA) ha mantenido una tendencia bajista constante durante ocho semanas, lo que ha llevado al RSI en el marco temporal semanal (W1) a territorio de sobreventa.
Fuente: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.