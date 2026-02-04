Leer más
El oro se dispara como no lo hacía desde 2008: ¿hasta dónde puede llegar ahora?

  • El precio del oro sube casi un 3% y encadena su mayor rally desde 2008, impulsado por fuertes entradas de capital y compras físicas en China antes del Año Nuevo.
  • El metal rompe correlaciones tradicionales y mantiene su impulso alcista pese al mal tono de la renta variable estadounidense y la caída del dólar.

El precio del oro está registrando un comportamiento excepcional hoy, con una subida cercana al 3% mientras continúa su avance hacia niveles récord en torno a los 5.100 dólares por onza. Los precios marcaron recientemente su mayor subida diaria desde 2008, con un repunte superior al 5,2% en una sola sesión, lo que refleja tanto la fortaleza de los compradores como la magnitud de los flujos de entrada al mercado. Datos procedentes de China indican que los inversores siguen acumulando oro físico antes de las celebraciones del Año Nuevo chino, previstas para el 16 de febrero.

De forma llamativa, las compras de oro han continuado pese al débil sentimiento en la renta variable estadounidense y parecen estar rompiendo muchas correlaciones tradicionales, lo que sugiere que el trasfondo fundamental para los metales preciosos no ha cambiado de forma significativa a pesar del pánico de la semana pasada. El capital global sigue fluyendo hacia el oro, con un apoyo adicional procedente del índice del dólar estadounidense, que encadena su segundo día consecutivo de descensos moderados.

Lingotes de oro
 

¿Cómo se están comportando el oro y la plata en el gráfico?

Desde un punto de vista técnico, el oro ha superado el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída del viernes y se dirige ahora hacia el nivel del 61,8%, situado cerca de los 5.150 dólares por onza. El soporte de momento clave se ha mantenido en la EMA50 (media móvil naranja). La vela bajista del viernes dejó además una larga mecha inferior, ya que el precio cerró finalmente por encima de la media móvil, y el lunes defendió con éxito la zona de 4.700 dólares como soporte clave.

Gráfica del oro

GrÃ¡fico del oro
Fuente: xStation5

Gráfica de la plata en temporalidad diaria

La plata también se ha unido al rebote, recuperándose hacia los 90 dólares por onza. El precio mantuvo su soporte clave de momento en la EMA50 (línea naranja) y ahora se acerca a un nivel de resistencia importante: el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída del viernes, situado cerca de los 91 dólares por onza.

GrÃ¡fico de la plata
