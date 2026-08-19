🔼 El oro se dispara un 2,5% en medio de la euforia y alcanza su nivel más alto desde el 5 de junio ante la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro

El debilitamiento del dólar estadounidense está respaldando un nuevo repunte de los precios del oro, con el metal precioso subiendo a niveles no vistos desde el 5 de junio, cerca de los 4.450 dólares por onza. Curiosamente, el dólar se debilita y los rendimientos de los bonos caen incluso mientras el crudo Brent (petróleo) mantiene sus alzas, cotizando en torno a los 91,5 dólares por barril.

La caída de los rendimientos de los bonos está respaldando el repunte tras la sesión negativa de ayer, cuando los precios del oro cayeron cerca de un 2% en medio del aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo en Estados Unidos, Alemania y Japón.

El mercado está a la espera de las minutas de la reunión de julio de la Fed , que podrían proporcionar nuevas pistas sobre la futura trayectoria de las tasas de interés.

, que podrían proporcionar nuevas pistas sobre la futura trayectoria de las tasas de interés. Según CME FedWatch, los inversores descuentan una probabilidad del 65% de que las tasas se mantengan sin cambios en septiembre . Las expectativas de una subida de tasas se han debilitado tras una serie de datos económicos más débiles de Estados Unidos.

. Las expectativas de una subida de tasas se han debilitado tras una serie de datos económicos más débiles de Estados Unidos. Mantener sin cambios las tasas de interés en Estados Unidos sería, en general, favorable para el oro, ya que reduciría el costo de oportunidad de mantener un activo que no genera rendimientos.

Las tensiones geopolíticas siguen siendo un factor muy importante: los precios del petróleo han subido hasta su nivel más alto en tres semanas en medio de la incertidumbre sobre el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

ORO (gráfico D1)

El panorama técnico del oro se muestra cada vez más constructivo. El precio ha superado de forma decisiva el nivel clave de soporte de la EMA200 (línea roja) y ahora está poniendo a prueba la zona de los 4.460, mientras que el RSI se mantiene justo por debajo de 65, dejando margen para una posible continuación del movimiento alcista.

Fuente: xStation5

Posicionamiento en el mercado del oro: los especuladores mantienen su exposición larga

Los datos del informe Commitment of Traders del 11 de agosto muestran claramente que los fondos de la categoría Managed Money siguen fuertemente posicionados en el lado largo del mercado del oro. Sus posiciones largas se sitúan en 148,6 mil contratos, mientras que las posiciones cortas ascienden a solo 11,0 mil, lo que da como resultado una posición larga neta de alrededor de 137,7 mil contratos. Se trata claramente de un posicionamiento unilateral. Los fondos siguen asumiendo que la tendencia alcista predominante aún no se ha agotado.

Vale la pena observar no solo el nivel absoluto del posicionamiento, sino también el cambio semanal. Managed Money aumentó sus posiciones largas en 8,8 mil contratos, mientras que las posiciones cortas aumentaron en solo 1,9 mil. Como resultado, la posición neta aumentó en casi 6,9 mil contratos. Por lo tanto, el capital especulativo no está reduciendo su exposición tras las recientes alzas, sino que continúa añadiendo posiciones en el mismo lado del mercado.

La magnitud de este desequilibrio también es claramente visible en la estructura del interés abierto. Las posiciones largas de Managed Money representan el 37,1% del interés abierto total, mientras que las posiciones cortas representan solo el 2,7%. Esto apunta a una convicción muy fuerte entre los fondos respecto a la dirección del mercado. Al mismo tiempo, cuanto más unilateral se vuelve el posicionamiento, más relevante se vuelve el riesgo de un cierre brusco de posiciones si el impulso se deteriora.

Los participantes comerciales utilizan más activamente los precios elevados para realizar coberturas

En el otro lado del mercado se encuentran los participantes comerciales, en particular la categoría Producer/Merchant/Processor/User. Los productores y las entidades vinculadas al mercado físico del oro mantienen 15,7 mil contratos largos y 43,7 mil cortos, lo que da como resultado una posición corta neta de alrededor de 27,9 mil contratos. El hecho de que predominen las posiciones cortas no es inusual en sí mismo. Para este grupo, vender futuros es una forma natural de cubrir los precios de venta futuros.

Mucho más importante es el cambio en el posicionamiento durante la última semana. Las posiciones largas disminuyeron en solo 22 contratos, mientras que las posiciones cortas aumentaron en hasta 9,1 mil. Esto apunta a un claro aumento de la actividad de cobertura en los niveles actuales de precios. Los participantes comerciales no necesitan esperar una caída inmediata del oro para considerar que los precios actuales son atractivos para aumentar sus coberturas.

El mismo mecanismo es aún más visible entre los Swap Dealers. Este grupo mantiene solo 19,1 mil contratos largos frente a 243,8 mil cortos, lo que implica una posición corta neta de alrededor de 224,7 mil contratos. Durante la semana, las posiciones cortas aumentaron en otros 15,5 mil contratos, mientras que las largas disminuyeron en alrededor de 1,7 mil. La magnitud de este movimiento muestra que la oferta de futuros por parte de los participantes comerciales está aumentando junto con una mayor actividad de los compradores especulativos.

La divergencia entre los fondos y los participantes comerciales se está ampliando

Si se combinan Producer/Merchant y Swap Dealers en un grupo comercial más amplio, el panorama se vuelve aún más claro. En conjunto, ambos grupos mantienen alrededor de 34,8 mil contratos largos y 287,4 mil cortos. Por lo tanto, su posición neta combinada se sitúa aproximadamente en -252,6 mil contratos. Solo durante la última semana, esta exposición corta neta aumentó en alrededor de 26 mil contratos.

Al mismo tiempo, Managed Money mantiene una posición larga neta de alrededor de 137,7 mil contratos. Esta es una estructura clásica de un mercado con una fuerte tendencia, en el que el capital especulativo compra siguiendo el impulso mientras que los participantes comerciales responden con una creciente oferta de futuros. Esto no significa automáticamente que una de las partes tenga razón y la otra esté equivocada. Ambos grupos tienen objetivos muy diferentes y operan en horizontes temporales distintos.

Otro elemento importante del informe es el aumento de 28,8 mil contratos en el interés abierto total. Por lo tanto, el mercado no está subiendo únicamente porque se estén cerrando posiciones cortas anteriores, sino que también está atrayendo nueva exposición. Esta es una distinción importante, porque el aumento del interés abierto junto con el fuerte posicionamiento de Managed Money confirma la entrada de nuevo capital en la tendencia. Al mismo tiempo, también aumenta la magnitud de un posible desapalancamiento futuro si la dirección del mercado comienza a revertirse.

Los datos COT apuntan a un creciente riesgo de posicionamiento

El mayor error al interpretar este informe sería considerar la gran posición corta neta de los participantes comerciales como una simple señal de venta para el oro. Los participantes comerciales tienen estructuralmente una mayor probabilidad de estar posicionados en el lado corto porque cubren flujos vinculados al mercado físico o la exposición de sus clientes. Durante las fases extremas de un mercado alcista, sus posiciones cortas pueden mantenerse elevadas durante muchas semanas. Por lo tanto, el nivel absoluto del posicionamiento no proporciona una referencia temporal fiable.

El ritmo del cambio es mucho más interesante. Managed Money continúa añadiendo posiciones largas, los participantes comerciales están acelerando la acumulación de posiciones cortas y el interés abierto está aumentando. Una estructura de este tipo suele significar que la tendencia sigue activa, pero que el mercado depende cada vez más de nuevas entradas de capital especulativo. Si esas entradas se debilitan, la fortaleza previa puede convertirse rápidamente en una fuente de volatilidad.

La categoría Other Reportables proporciona una confirmación adicional de este posicionamiento unilateral. Mantiene 102,3 mil contratos largos frente a 22,0 mil cortos, lo que implica una posición larga neta de alrededor de 80,3 mil contratos. Esto significa que el sesgo alcista no se limita únicamente a Managed Money. Una gran parte del segmento especulativo más amplio sigue posicionada para nuevas alzas del oro.

El comportamiento de Managed Money será la señal clave en los próximos informes

El informe COT actual todavía no muestra ninguna capitulación clara entre los compradores. Managed Money está aumentando su exposición, las posiciones cortas siguen siendo limitadas y el segmento especulativo más amplio continúa manteniendo un fuerte sesgo largo neto. Por lo tanto, desde la perspectiva del posicionamiento, la tendencia sigue confirmada. El riesgo es que una proporción cada vez mayor de los participantes del mercado ya esté posicionada en el mismo lado.

Una señal de advertencia clave surgiría si los precios del oro se mantuvieran elevados mientras Managed Money comenzara a reducir de forma significativa su exposición larga. Una señal aún más fuerte sería una desaceleración o caída simultánea del interés abierto. Una combinación de este tipo sugeriría que el mercado ya no está atrayendo nueva exposición especulativa y que la tendencia existente está comenzando a perder impulso. En ese caso, la divergencia actual entre los fondos y los participantes comerciales adquiriría un carácter mucho más contrario a la tendencia.

Por ahora, sin embargo, la principal conclusión sigue siendo más equilibrada. Los fondos continúan confirmando la tendencia alcista, mientras que los participantes comerciales están utilizando los precios elevados de forma más agresiva para cubrir su exposición. Esto todavía no es una señal de que el mercado alcista esté terminando, pero sí muestra que el mercado del oro está cada vez más saturado de posiciones largas. Por lo tanto, los próximos dos o tres informes COT serán especialmente importantes para evaluar si Managed Money continúa aumentando su exposición o comienza a salir gradualmente del mercado.

Fuente: CFTC