El oro sube casi un 3% e intenta revertir la tendencia

El oro registra fuertes alzas hoy, mientras que la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense tras un informe de nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos mucho más débil de lo esperado está proporcionando un importante impulso al sentimiento en todo el mercado de metales preciosos. La sesión del viernes está generando otro fuerte impulso alcista para los precios del oro.

Gráfico del ORO (temporalidad D1)

El oro subió hoy hasta alrededor de los 4.350 dólares por onza, donde está poniendo a prueba la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja). Desde una perspectiva técnica, se trata de un nivel de resistencia clave que suele considerarse como la línea que separa una tendencia alcista de largo plazo de una bajista. Si el oro cierra la sesión de hoy por encima de la EMA200, marcaría el primer cierre diario por encima de este indicador desde el 4 de junio. El metal ya ha rebotado más de un 10% desde su reciente mínimo local, aunque todavía cotiza aproximadamente un 20% por debajo de su máximo histórico de 5.600 dólares por onza. Los próximos niveles de resistencia importantes se encuentran alrededor de los 4.700 dólares y de la marca psicológica de 5.000 dólares por onza. A la baja, la zona de los 4.100 dólares sigue siendo un área de soporte importante, tras haber servido recientemente como punto de partida del último fuerte movimiento alcista.

Fuente: xStation5